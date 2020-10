Jen pud nestačí. Zkuste pět kroků k trvalému štěstí v partnerském sexu

1. Nespoléhejte na pudy

Je to tak trochu jako se smutnou neprovdanou panenkou sedávající v koutě, co má být hodná, aby ji našel ženich, jak ještě našim babičkám radily jejich matky. Dnešní mladé slečny už vědí, že sedět a čekat na prince je pitomost. Seznamování dokážou vzít do svých rukou. Totéž platí v erotice. Když budeme pokaždé čekat, až se dostaví pud, a věřit, že naše libido řídí hormony a ty „Matka Příroda“, může být naše ložnice doma tou nejchladnější místností nejen co do výše stupňů Celsia.

„I když to na začátku vztahu tak vypadá, není to pravda,“ vyvrací mýtus o mocné přírodě, která za nás všechno zařídí, uznávaná sexkoučka Julie Gaia Poupětová, která už léta vede praktické kurzy v oblasti sexuality. Tvrdí, že pokud tak člověk uvažuje, staví sám sebe do role bezmocné loutky, která pasivně čeká na své sexuální štěstí.

„Touhu můžete ve vztahu aktivně vytvářet, třeba lepší komunikací, sdílením vzájemných potřeb, tolerantním přístupem a začleněním různých aktivit, které vedou ke vzrušení na obou stranách,“ nabádá sexkoučka páry a dodává, že jejím největší zabijákem je právě spoléhání na pud. „Podstatné je vědět, že vztahová erotika a společné vzrušení jsou plně v našich rukách.“