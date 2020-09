Hledám lásku, značka bez sexu. Přibývá lidí, kteří netouží po pohlavním styku

„Nechce se mnou spát,“ svěřila se mi nedávno má blízká známá, když jsme u oběda probíraly téma plánování rodičovství. „Asi do mě bude muset vstoupit Duch svatý, protože takhle se tedy mimina rozhodně nedočkám.“ Zeptala jsem se jí, jestli se tedy hodlá rozejít. Pokrčila rameny. Prý je hodný a se vším pomáhá. Vlastně jí s ním nic nechybí. Až na to jedno… Bez dlouhých úvah mě ihned napadlo, že v tom bude jiná žena. Tento scénář mi Ivana dokázala vcelku rozumnými argumenty vyvrátit. „Tak pak už je to jedině gay,“ vypustila jsem ze sebe, ale záhy jsem začala přemýšlet ještě o jedné variantě. Co když pohlavní styk její šestatřicetiletý Petr prostě nepotřebuje?