Sex v taxíku a lechtání na nohou proslavilo Čechy ve světě pornografie

Pro lepší představu, kdybyste všechen nově nahraný pornografický materiál za rok 2019 stáhli na pevné disky a naskládali je na sebe, dosahovaly by výšky sto kilometrů. To je opravdu daleko nad zemským povrchem, na hraně vesmíru a naší atmosféry. Za jednu minutu se na portálu zkonzumuje jedenáct tisíc hodin videí. Ať se na to koukáte jakkoli, je to opravdu hodně porna. A to je jen jedna webová stránka.

Každá země nebo národ má v souvislosti s pornografií svá specifika. Možná vás to nepřekvapí, ale statistiky o jeho spotřebě na webu Pornhub (kategorie insights) poskytují o jednotlivých zemích poměrně zajímavá data.

Například Němci se vyznačují vyhledáváním výhradně německého porna, Američané zase chtějí vidět mezirasový sex a lesby. V Evropě si obecně potrpíme na anální sex a celkem pochopitelně v Asii je nejvyhledávanějším termínem hentai (v japonštině „zvrhlý“; jedná se o anime a komiksové porno). Celosvětově „frčí“ právě japonské hentai a lesbické porno nejvíce.

Ve světovém kontextu jsou Češi známí poměrně slušnou produkcí porna co do objemu, ale také co do kvality (sídlo v Praze má například společnost LegalPorno). Neméně slavné jsou mnohé české pornohvězdy, které se umísťují v top 20 ve světových žebříčcích, například Tarra White nebo Lola Taylor. Češi jsou doslova přeborníky na specifické pornografické žánry.

Sex v taxíku

Že je Praha celosvětově proslulá svými pochybnými taxislužbami, je téměř neoddiskutovatelné. Že se však díky tomu staneme i velmocí co do produkce taxíkového porna, by možná čekal málokdo. Zápletka je vcelku jednoduchá. Dívka nastoupí do taxi a nechá se dopravit na místo určení. Ovšem místo nesmyslně vysoké platby za jízdu nabídne taxikáři platbu formou sexu. Dále si to už asi dovedete představit. Často sedí ženy na zadní sedačce v autě, které je už od pohledu prostorově výrazně lépe vybaveno než běžná auta. No, důvod je vcelku jasný. Verzí taxíkového porna je mnoho, kategorie se může jmenovat „fake taxi“, „czech taxi porn“ nebo prostě jen „czech taxi“. No, co na to říct.

Lechtání svázaných dívek aneb „czech tickely girls“

Jestli jste v hledání bizarních, ale vlastně neškodných a spíše zábavných pornografických videí zběhlí, tohle nemohlo ujít vaší pozornosti. Ovšem slyšíte-li o „czech tickely girls“ poprvé, nemůžeme vám než alespoň jedno „lechtivé video“ nedoporučit. Jedná se většinou o naprosto neškodnou formu vzrušujícího materiálu. Dívka nebo dívky (double tickle) jsou připevněné ke stolu nebo svázané a jiné dívky nebo muž je lechtají na nohách nebo v podpaždí. Náplní videa není nic jiného než lechtání a zvuky, které u něho děvčata vydávají. Často jsou dokonce oblečené nebo aspoň ve spodním prádle. Proč je zrovna tato úchylka specifická pro Čechy, ovšem zůstává naprostou záhadou.