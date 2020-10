Konec mýtu. Zájem o sex u žen s věkem neklesá automaticky

Práce Holly Thomasové z Pittsburghské univerzity přitom není jen další miniaturní studií, která by přinášela fragment náhledu do ženské sexuality. Nejen proto, že se jí účastnilo více než 3 200 žen, a proto, že je vědci mohli díky datům z americké Studie ženského zdraví sledovat po dlouhých zhruba patnáct let. Autoritativní přínos má i díky použité metodologii.

Na začátku výzkumu stál rozpor mezi tím, co tvrdily předchozí výzkumy, a tím, co přinášely poznatky z reality, z klinické praxe. Předchozí studie totiž říkaly, že přibývající roky, po středních letech věku, ničí ženský zájem o sex. Že pokles sexuální touhy je přirozeným procesem. „Jenže toto nebyl příběh, který bych slýchala od všech svých pacientek,“ říká Thomasová.

Proto se otázku rozhodla prozkoumat. A jinak, než jak se jí věnovaly dřívější výzkumy.

Když ženy říkají něco jiného než výzkumy o nich

Ty totiž, připomíná server CNN, jako by pořídily fotografii sexuální touhy v jednom okamžiku života žen – a porovnaly ji se snímkem z jiného časového údobí. A nakonec vše zprůměrovaly. Onen přístup tak vykazoval dvě slabiny.

Zaprvé, v různých věkových obdobích sex vypadá jinak. „Ve čtyřiceti letech není stejný jako ve dvaceti, v šedesáti není totožný se sexem čtyřicátnic a v osmdesáti nevypadá stejně jako v šedesáti,“ připomíná Stephanie Faubionová z Centra pro ženské zdraví prestižní kliniky Mayo, proč není zcela vypovídající bez kontextu porovnávat sex a sexualitu napříč životem.

A zadruhé, ony dlouhodobé studie zajímala průměrná trajektorie sexuální touhy. „A když se díváte na průměrnou křivku, může to vypadat, že vlastně platí pro všechny ženy,“ uvádí Thomasová. Její studie však doložila, že to není pravda. Zjistila totiž, že se zájem o sex s přibývajícími lety u žen vydává třemi možnými směry.

Zájem o sex hraje i podle socio-ekonomických not

Jedna čtvrtina, přesněji 27 procent žen, o chuť na sex nepřišla, sex pro ni zůstával velmi důležitým prvkem života i po čtyřicítce, padesátce, šedesátce. „Studie ukázala, že pro významnou část žen představoval sex důležitou hodnotu i během stárnutí. A že to není abnormální,“ komentuje výsledky Thomasová.

Podle Faubionové jsou pak zjištění, podle nichž nejenže má čtvrtina žen sex stále v hledáčku, ale dokonce je pro ně velmi podstatný, potěšující. A měla by být, dodává, důležitou zprávou pro poskytovatele zdravotní péče. Dosvědčují totiž, že mizení zájmu o sex není přirozenou součástí stárnutí.

Studie dokonce naznačuje, za jakých podmínek si ženy zájem o sex zachovávají. Mezi onu čtvrtinu, která si ho cenila bez ohledu na přibývající roky, patřily vzdělanější ženy, ty, které měly menší trápení s depresemi a které si užívaly lepší sexuální spokojenosti před vstupem do středního věku. „Ženy, které víc bavil sex, když byly čtyřicátnicemi, měly vyšší pravděpodobnost, že si ho budou víc vážit i poté,“ poznamenává Thomasová.

Ve hře však jsou i společenské a ekonomické faktory. Časté zastoupení žen s vyšším vzděláním lze totiž podle studie vysvětlit tím, že s sebou nese vyšší příjem a jistější živobytí, tedy méně stresu. „Mysl oněch žen tak má víc prostoru, aby sexu přiřazovala prioritní postavení, protože se nemusí starat o jiné věci,“ líčí Thomasová.

A roli hrají i kulturní vzorce. „Ženy z odlišných kulturních skupin mají různé postoje, stárnutí u nich s sebou nese rozdílnou míru spokojenosti. A liší se v tom, zda je pro ně ’normální’, aby si žena sexu stále považovala, i s rostoucím věkem,“ dodává. Studie tak seznala, že pro afroamerické ženy je sex významný i po vstupu do středních let, zatímco pro čínské a japonské ženy jeho hodnota upadá.

Význam sexu se s přibývajícími lety snižoval pro 28 procent sledovaných žen. Největší zastoupení však měly ženy, pro které byl sex stále stejně významnou náležitostí života až do doby, kdy překročily padesátku nebo šedesátku. Teprve poté začal zájem o sex mizet. Představovaly celých 45 procent respondentek.



Co může za pokles libida?

A protože vědci u nich sledovali pestrou škálu faktorů, troufají si poukázat na ty, které za pokles libida mohou zodpovídat.

Jistě mezi ně patří duševní a emocionální podmínky. Psychologická složka má na míru sexuální touhy velký vliv, významnými protagonisty oné kategorie jsou podle CNN deprese, úzkost, ale též prodělané násilí, zneužívání, návykové látky. A stres.



„Dopad stresu a úzkosti na sex nelze nadsadit,“ líčí Faubionová: „Pumpuje vámi adrenalin, takže jste zpátky v době jeskynních lidí a honí vás lev. Lehnete si v oné situaci do trávy a oddáte se sexu, když máte v patách lva? Nikoli, zní odpověď. A tak to mají ženy trpící úzkostí po celou dobu. Úzkost je obrovským, gigantickým faktorem, který rozhoduje o tom, zda žena je sexuální bytostí.“

Z hledáčku nesmíme ztratit ani kvalitu partnerského života, právě období středního věku přitom může přinést dramatické změny. „Ztratila žena partnera, rozvodem, úmrtím? Projevily se u něj zdravotní problémy, kvůli nimž je sex obtížný, nepředstavitelný? Mají ženy napilno s jinými aspekty svých životů, s kariérou, péčí o vnoučata, o děti, které potřebují pomoci? Potom je těžké vidět sex jako prioritu,“ konstatuje Thomasová. Vztah navíc mohou provázet komunikační zkraty, může zevšednět.

Na tom, jaký přístup má žena k sexu, se podepisuje i společnost. „A na jisté ženy se nahlíží jako na špatné, když se projevují sexuálně. Nemá se za to, že by ženy měly mít rády sex,“ připomíná Faubionová. A poukazuje na pacientky ze své ordinace, jimž je šedesát, pětašedesát: „Nikdy se jim nedostalo sexuálního vzdělání, ani jejich partnerům. A prostě zhola neví, co si v oné otázce počít.“

A přirozeně záleží na fyzickém zdraví. To proto se studie zajímala o krevní tlak svých respondentek, kvalitu spánku, srdeční kondici, cukrovku, jak uvádí tisková zpráva.

Ústřední poselství studie říká, že ženský zájem o sex nemizí s rostoucím věkem přirozeně, automaticky, nevyhnutelně. „Ženy by se svými lékaři měly mluvit, pokud mají o své sexuální zdraví starost. Je významnou náležitostí života, a v případě potíží pro ženy existují řešení,“ říká práce.

Thomasová i Faubionová zdůrazňují, že pokud ženy pokles sexuálního zájmu netrápí, k návštěvě lékaře samozřejmě není žádný důvod. Už předchozí studie však podle nich prokázaly, že 10 až 15 procentům žen mizející zájem o sex vadí a rády by jeho křivku otočily.