Misionářská poloha a 13 minut. Vědci zkoumali cestu k ženskému orgasmu

Byla to první studie svého druhu. Vědce zajímala co nejpřesnější data, proto museli určit, odkud vlastně cesta za orgasmem začíná. Moment vzrušení definovali jako „intenzivní touhu po sexu způsobenou erotickou stimulací, kterou poskytoval partner, audiovizuální podněty nebo obojí“.

Časové měřiče od výzkumníků indického Kadave Institute of Medical Sciences nabídli 645 heterosexuálním ženám z celkem jednadvaceti zemí. Průměrný věk činil třicet let, podle autorů průzkumu však podle jejich zjištění věk nehrál žádnou roli, stejně jako to, jak dlouho jsou se svým partnerem.

Časové údaje, které jim respondentky poskytly, ukazují značný rozptyl. Průměrná doba potřebná k dosažení orgasmu byla třináct minut a pětadvacet sekund. Nejrychlejší vyvrcholení si však vystačilo s pěti minutami a dvaačtyřiceti sekundami, zatímco nejvíce si orgasmus dával na čas přes jednadvacet minut. A nejen to, jedna žena ze šesti uvedla, že vyvrcholení nedosáhla. Nikdy v životě.

Kormě délky, kterou si vyvrcholení vyžádalo, vědce zajímala i poloha, která mu nejvíc svědčila. Našli ji, účastnice pokusu se na ní dokonce shodly velmi přesvědčivou většinou. Devět z deseti za pozici, která s sebou nese intenzivnější stimulaci a delší orgasmus, uvedly polohu, při níž je žena při milování nahoře.

Autoři svou studii, která se vznikala mezi říjnem 2017 a loňským zářím, značili za vůbec první, která exaktně zkoumala dobu mezi začátkem vzrušení a orgasmem.

Podle komentátorů se však k jejich zjištěním sluší dodat již několik známých faktů. Po porovnání totiž volá čas, který k orgasmu potřebují ženy, s dobou, s níž si vystačí muži. Podle studie z roku 2009 jim přitom stačí v průměru pouhých šest minut, připomíná server IOL.

Na odlišné vyhlídky na orgasmus upozorňuje i aktuální výzkum společnosti YouGov. Jeho nejdůležitější závěr zní, že muži mají dvakrát vyšší šanci než ženy, že během sexuálních hrátek zažijí orgasmus.

Orgasmem končil každý sex v případě třiapadesáti procent zpovídaných mužů, totéž však mohlo tvrdit pouze dvacet pět procent žen. Výrazně menší genderové rozdíly našel výzkum v případě odpovědi „vyvrcholení při sexu zažívám většinou“. K ní se přihlásilo dvaatřicet procent mužů a dokonce o dvě procenta více dam. Jenže mnohem více žen, patnáct procent z celkového počtu, uvedlo, že orgasmem končí jejich sexuální hrátky v polovině případů. Totéž tvrdilo jen osm procent mužů. Obdobně vysoký rozdíl přinesla kategorie těch, kdo orgasmus zažívali v méně než polovině sexuálních hrátek. Do ní spadalo sedmnáct procent žen, ovšem pouze pět procent pánů.

Devět procent žen uvedlo, že orgasmus při sexu nikdy nezažilo, vyvrcholení milostné hrátky upřely jen dvěma procentům mužů.

Server Bustle připomíná, že rozdíl mezi distribucí orgasmů u žen a mužů má své jméno, Orgasm Gap. A s odkazem na data renomovaného ústavu Kinsey Institute uvádí, že mužeské představy o tom, zda sex nabídl ženám orgasmus, se liší od reality vnímané ženami. Podle studie institutu z roku 2010 se mělo za to, že milování k ženskému vyvrcholení vedlo pětaosmdesát procent mužů. Pouze šedesáti čtyři procenta slečen a paní však potvrdilo, že při posledním sexu orgasmu dosáhly.

Proč orgasmus předstíráme: z nudy, z naděje, že to bude časem lepší

Další aktuální studie vyšla v magazínu Personality and Individual Differences. Zjišťovala, jaké důvody vedou muže a ženy k předstírání orgasmu. Nejprve vědci poskládali celkem sedmatřicet důvodů, poté je respondentům a respondentkám předložili, aby se upsali k těm, které k blafování o vyvrcholení vedly v jejich případě.

Seznali, že nejčastější motivací je snaha dopřát partnerovi nebo partnerce povzbuzení, do něhož však může být zabalena konstruktivnější zpětná vazba o jeho výkonu. Tato motivace byla častější v případě žen, méně často ji uváděli promiskuitnější jedinci. Orgasmus však předstíráme i z nudy a ve snaze sex, který ji s sebou nese, ukončit. Tento motiv je typický pro promiskuitní typy, pro ženy a pro psychopatické typy osobností. Méně často k němu sahají lidé monogamního založení.

Ty máš rozkoš, já mám tebe. Orgasmus slouží ke kontrole Je to velmi zemitý, nepoetický pohled. Orgasmus podle něj není intimním splynutím, potvrzením sounáležitosti. Je spíš sexuálním platidlem, investicí. Uplácíme jím partnera, ukazujeme mu, jak výhodné, přímo rozkošné je s námi zůstat. Podle aktuální studie nám evoluce dala orgasmus jako formu pozitivního nátlaku.

Svéráznou motivací pro předstírání orgasmu je snaha o prodloužení sexuálních hrátek v naději, že budou dráždivější. „Lidé předstírají, že se jim něco líbí, přičemž doufají, že se to může vyvinout do aktivity, která se jim bude líbit opravdu,“ vysvětluje server MBG. A koho ona motivace oslovuje? Ženy, narcistní a psychopatické typy, nezastírá studie.

Blafovat o tom, že jsme měli orgasmus, však můžeme taky prostě proto, abychom se vyhnuli konverzaci o tom, „jaké to bylo“. Tento důvod je typický pro muže, kteří na intimní debaty nemívají chuť, pro manipulativní osobnosti, ale též pro pány a dámy se bohatým rejstříkem sexuálních partnerů, pro které je snazší skočit do další postele než si složitě vyjasňovat, proč „to nebylo ono“. Naopak sebevědomější lidé a lidé více usazení v monogamii na tento motiv spíše neslyší.

Mnohem méně častým, ale pořád existujícím důvodem, byla snaha oklamat partnera nebo partnerku. Například s cílem zakrýt svým hraným postelovým nadšením nevěru v jiné ložnici. Není překvapující, že k této strategii mají blízko manipulativní, psychopatické, narcistní a promiskuitní osobnosti. Naopak sebevědomí lidé se k ní nesnižují, neslyší na ni ani monogamně založení.