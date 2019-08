Noční vzrušení pro všechny. Ženy mají erotické sny tak často jako muži

Vědci si pro studii vzali k ruce téměř tři tisíce mužů a žen mezi šestnácti a dvaadevadesáti lety, aby zjistili, že zpovídaní, bez ohledu na gender, označili v průměru osmnáct procent svých snů za erotické. Hranice oné kategorie byla vytyčena docela široce, zahrnovala nejen explicitní sex, ale též „sexuálně motivované“ chování jako flirtování a líbání se.

Muži se k erotickým snům hlásili o něco víc než ženy, ale rozdíl byl minimální. Obecně, napříč všemi věkovými skupinami, tvořily erotické sny dvacet jedno procento všeho snění u mužů a šestnáct procent u žen, shrnuje server MBG. Ve věkové skupině od šestnácti do třiceti let poté mělo sexuální obsah dvacet pět procent snů v případě mužů a jen o tři procenta méně u žen.

Když výsledky svého výzkumu, který shrnuli ve studii v magazínu Psychology & Sexuality, vědci porovnali s tím, co vyjevila obdobná práce z roku 1966, odhalila se změna, kterou přineslo více než padesát let, které oba výzkumy dělí. V šedesátých letech totiž měly dívky a ženy ve věku mezi šestnácti a třiceti lety třikrát méně erotických snů, přinejmenším se k nim nehlásily, shrnuje list New York Post.

„Genderový rozdíl v procentuálním zastoupení erotických snů mužů a žen mezi šestnácti a třiceti lety je nižší než ten, který shledala studie z roku 1966. To může odpovídat vývoji, který v moderních společnostech vyvolala feministická hnutí,“ píší autoři ve studii: „Lze se domýšlet, že mladší ženy zacházejí v moderní společnosti se sexualitou otevřeněji.“

Velká otázka: nakolik souvisí sny s realitou?

Sexuální fantazie: sny o skupinovém sexu přicházejí až s věkem Nejde jen o pohlaví. Roli hraje i věk, vztah k víře, politická orientace. To vše souvisí s našimi sexuálními fantaziemi. Skupinový sex tak nejvíc letí u lidí mezi čtyřicítkou a šedesátkou. Konzervativci sní o voyerismu, zastánci rovnosti o erotických hrátkách s mocí. Tvrdí to aktuální výzkum.

Server MBG s hypotézou vědců Freiburgské univerzity souhlasí. „Ženy trpí ohledně sexu mnohem méně zvnitřnělým pocitem studu, hanby, proto se mohou cítit mnohem komfortněji při mluvení, myšlení a fantaziích o sexu. A tím pádem též ohledně snění o něm,“ soudí Kelly Gonsalvesová, která má na MBG na starosti vztahy a sex.

I proto podle jejího komentáře ženy ve statistice sexuálního snění šplhají nahoru. Necítí zábrany ony sny vytěsnit z paměti a nezdráhají se k nim ve výzkumu přihlásit. Možné však je i vysvětlení, podle něhož mají ženy sexuálních snů jednoduše více. „Sny odrážejí zkušenosti bdělého života,“ cituje autory studie. Jinými slovy, čím víc na něco myslíte nebo to provádíte, tím větší je pravděpodobnost, že to vstoupí i do vašich snů.

Ne všichni však souhlasí. Například podle slov profesora psychologie ze Swansea University Marka Blagrovea v listu The Guardian lze říci jen o zhruba patnácti procentech snů, že se skutečně vztahují ke starostem, zájmům a událostem bdělého života. Blagrove upomíná například na studii Marylandské univerzity z roku 2014, jejíž autoři se mimo jiné snažili poměřovat sny, včetně erotických, s tím, co lidé zažívali předchozího dne.

„Nebyli schopni najít vůbec nic, co by erotický obsah snů předpovídalo. To znamená, že erotický obsah nemá jednoduchý či bezprostřední vztah k událostem nebo věcem předešlého dne,“ uvedl. Erotické snění tak podle něj může odkazovat na události, zážitky bdělého života, ale může být i docela nahodilé.

Tělo nechápe, že to je jen sen. Výsledkem může být orgasmus

Mechanismu, který vede od erotických snů k orgasmu, se také věnuje server Bustle. Analytička snů Lari Quinn Loewenbergová objasňuje, že ve spánku naše tělo nedokáže rozpoznat mezi sněním a bděním. Souhlasí s teorií, podle níž máme při snu vypnutý prefrontální kortex, tedy část mozku zodpovědnou například za soustředění, chápání a rozhodování. A proto si nejsme vědomi, že se erotika odehrává pouze v naší hlavě.

„Zatímco sníme o sexuální aktivitě, mozek vysílá signály našim nervovým zakončením, jimiž vzkazuje: odehrává se sex. A tělo tedy reaguje, jako by se sex opravdu odehrával, krev přitéká do vaginy, ta se stahuje a pulzuje a hle, máte orgasmus,“ popisuje proces Loewenbergová, a jakkoli mluví o ženském pohlavním orgánu, totéž platí i o mužském.

A dodává, že věk ovlivňuje pravděpodobnost, že erotický sen skončí fyzickým vyvrcholením, u mužů a žen opačně. Zatímco „mokré sny“ mají spíše mladíci než starší muži, ženám se dostávají s postupujícím věkem štědřeji.

Pozor. Erotické sny nemusejí být vždy o sexu

A ani Loewenbergová nepovažuje vztah mezi sny a bdělým stavem za bezprostřední, nekomplikovaný, jednoduchý. To, co prožíváme ve snu, podle ní nemusí odrážet naše skutečné touhy. Máme-li například sex s jistou osobou, vysvětlením nutně nemusí být, že bychom si onu zkušenost přáli v realitě. Může to znamenat, že bychom onou osobou chtěli být, že bychom si chtěli „přivlastnit“ něco z ní.

„Nejčastěji sníme o sexu s někým, koho bychom se obdobným způsobem nedotkli. Je to proto, že sex ve snu neznamená ani tak fyzické spojení, které chcete, jako spíše psychické napojení, které potřebujete,“ cituje server Bustle Loewenbergovou. „Pokud o někom tímto způsobem sníte, je velmi pravděpodobné, že potřebujete do svého života nebo chování včlenit něco z něj. Možná je velmi vyrovnaný a zdá se, že jej nic neuvede do stresu. To může být kvalita, s níž vás chce vaše snící mysl propojit nebo sjednotit.“

A v dalším příkladu dodává, že podtext reálné sexuální touhy nemusí mít ani například snová epizoda, v níž se dopouštíte milování s kolegyní, kolegou z práce. „Možná jste s oním člověkem měli smysluplnou, užitečnou konverzaci, možná jste dělali projekt. V těchto případech sexuální sen jistým způsobem završuje,ְ ’konzumuje’ úspěšné propojení z reálného života,“ líčí a dodává: „Pokud ono završení vede ve snu k orgasmu, tím lépe.“

Náhled, že sexuální sny nemají vždy pouze sexuální vyložení, sdílí na serveru Psychology Today i Clare Johnsonová. „Sny k nám mluví jazykem bohatým na metafory. A sexuální sny jsou často metaforami situací a emocí našich životů,“ soudí. Tím, že dokážeme sexuální sny pochopit, dekódovat, dokážeme porozumět, osvětlit si, jak v realitě vnímáme něco nebo někoho.

A i ona se obrací k všedním momentům, například z pracovního života. „Pokud v sexuálním snu nejsme schopni dokončit milostný akt, nemusí to odkazovat na naše reálné výkony v posteli, ale na projekt, z jehož zvládnutí a dotažení do konce máme obavy,“ popisuje a dodává ještě jeden příklad: „Sexuální sny, v nichž se cítíme obětí donucení, mohou být metaforami proto situace, kdy jsme se cítili obětí nátlaku požadavků ze strany šéfa v práci nebo špatného zacházení od někoho jiného.“