Sex potmě? V lese? Podle sexuologa málokterá žena přesně ví, co ji vzrušuje

Odjíždíte na dovolenou a vy se už nemůžete dočkat, že třeba dojde na nečekaný sex v lese. Láká vás představa nového prostředí, možná i šance, že by vás někdo načapal, zatímco partner si raději intimity užívá v pohodlné posteli. Anebo je to úplně naopak. Muže a ženy mohou vzrušovat jiné věci, ale co s tím, když se míjíte se svým stálým partnerem?