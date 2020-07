Zabil jsi krokodýla, nebude milování. Sexuální pravidla, která překvapí

1. Ani za bouřky nic nebude

V Jižní Africe najdeme komunitu, která sice povoluje polygamii, avšak přísně zakazuje jakoukoliv sexuální aktivitu během dne. Pravidlo pravděpodobně vzniklo proto, aby si členové kmene neužívali sexu až příliš často.

„Vzhledem k možnosti mít hned několik životních partnerů, se nařízení jeví logicky. Na druhou stranu ovšem u těchto lidí platí pár dalších omezení, které se příliš opodstatněné nejeví: například zákaz milování během bouřky, poté, co měla osoba zlý sen, či poté, co muž zabil krokodýla, krajtu nebo hyenu,“ doplňuje Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz, který testuje a prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.





2. Po pádu musí příjít sex

V nejedné kultuře je sex poměrně úzce propojen s tancem, který je součástí milostných rituálů, svádění, nebo má erotický a afrodiziakální náboj. Alespoň my Evropané tak tanec vnímáme. Pozoruhodný ceremoniální tanec stále uznávají jihoameričtí indiáni Goachirové. Pokud se mladé ženě podaří zavinit to, že její partner při tanci klopýtne a upadne, je dvojice povinna se následně věnovat sexu.

3. Nevěra pro štěstí

Zatímco například evropská kultura si cení věrnosti manželů a partnerů, jinde na světě se na „nevěru“ nahlíží poněkud jinak. Například Indonésané z ostrova Jáva sedmkrát do roka slaví festival jménem Pon, při němž musejí mít účastníci sex s jiným člověkem, než je jejich manžel či manželka. Pokud se této „náhodné“ dvojici podaří pomilovat se během všech Ponů v roce, zajistí jim to velké štěstí.

4. Sexuální výchova praxí

V celé řadě zemí na světě je sexuální výchova dětí dodnes poněkud kontroverzní téma. Často se omezuje jen na základní biologický popis muže a ženy, maximálně zmíní pravidla bezpečného sexu. Na ostrově Mangaia v Jižním Pacifiku ovšem neberou přípravu dětí na sexuální život na lehkou váhu.

Dospělá komunita chlapce již od deseti let povzbuzuje k masturbaci. Jakmile dosáhnout věku třinácti let, odvedou je jejich otcové z vesnice a dva týdny je učí vše, co o sexu potřebují znát. Teoreticky i prakticky, protože součástí takového vzdělávání jsou také návštěvy starší dámy, která chlapce osobně seznámí s různými sexuálními polohami a technikami.

„Zvláštní důraz je v tomto ‚výcviku‘ kladen na schopnosti zajistit své budoucí partnerce při každém styku orgasmus. Pokud hoch či muž nedokáže dovést svou partnerku k vyvrcholení, přinese mu to ve vesnici velkou hanbu a navíc od něj děvče může zcela bez represí odejít k jinému,“ komentuje Adam Durčák zvyklosti obyvatel ostrova Mangaia.

5. Domeček lásky

Zasvěcovací rituály do tajů sexu se v nejrůznějších částech planety týkají především chlapců. Jinak je tomu u kmene Kreung v Kambodži, kde se pozornost rodičů soustředí pro změnu na dívky. Když dcera dosáhne puberty, postaví jí otec speciální chýši, do které za ní chodí každou noc jiný chlapec. A to až do té doby, než si mezi nimi dívka vybere nejvhodnějšího životního partnera.