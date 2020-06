Vezměte v posteli situaci do svých úst. Orální sex žádný muž neodmítne

Přestože si je toho většina žen vědoma, s „pokleknutím“ má mnoho z nich problém. Tuto techniku nikdy nevyzkoušelo zhruba 15 % české populace – možná je to i váš případ. Pojďme to zkusit změnit!



Máte rádi orální sex? celkem hlasů: 91 Ano, je super 75 Jen výjimečně 3 Ne 13

Pokud chce muž u ženy zabodovat, koupí jí květinu nebo šperk. Jestliže chceme naši polovičku rozveselit my ženy, rozhodně nemusíme utrácet peníze a vymýšlet složitosti. Sázkou na jistotu je totiž úplně obyčejná (avšak s citem provedená) felace, tedy stimulace penisu ústy. Praktika, která byla ve starověkém Římě spojována s impotencí a zlatých časů se dočkala až s rozmachem pornografie v 70. letech 20. století, v současnosti nechybí v základním sexuálním repertoáru. Podle výzkumu ji provozuje pravidelně asi čtvrtina párů. Ženy, které k ní mají rezervovaný vztah, nebo ji dokonce úplně zavrhují, vyjmenovávají různé důvody.

Zeptejte se, co se mu líbí

„Představa, že mám v puse převalovat kus masa, které budu ještě líbat, lízat a sát, je pro mě prostě nerealizovatelná. Nikdy jsem tomu nepřišla na chuť a někteří partneři z toho byli nešťastní. Manželovi to ale nevadí,“ vysvětluje svůj postoj pětatřicetiletá Denisa. Pokud to váš protějšek nevnímá jako zásadní problém a ví, že mu můžete nabídnout jiné, jemu rovněž příjemné techniky, není asi důvod k hloubkové partnerské analýze. Jste oba spokojení? Pak je vše v naprostém pořádku.



Velmi často ovšem dochází k situacím, kdy muž felaci vyžaduje i přes všechny partnerčiny úhybné manévry. Naše odmítání může být podle odborníků spojeno s nedostatkem sebevědomí. Prostě si nevěříme. Nechceme chybovat. Nevíme, zda máme svého milého uspokojovat pusou a zároveň rukou, jestli máme sát málo, hodně, nebo vůbec. Co zuby? Vadí? A jak hluboko si penis vložit do úst, aby se vůbec dalo hovořit o orálu? Možná na tom ani nezáleží. Nebo ano?

V první řadě je nutné zmínit, že stejně jako do ostatních praktik ani do orálního sexu – byť je dnes považován za základ milostného života – bychom se neměly nutit. To ovšem neznamená, že k němu nemůžeme hledat cestu.

Výprava na pomyslný Olymp nemusí být vůbec náročná a vyšlapat si ji můžeme hezky krůček po krůčku. Nevíte, jak se mu to líbí? Zeptejte se ho. Mluvit, zkoušet, učit se – tak zní základní klíče (nejen) k orálnímu úspěchu. Nebojte se vydat třeba i na průzkum ke zkušenějším a pusťte si vkusné porno. Inspirace zde může být opravdu rozmanitá. A pokud jste kreativní, neváhejte zapojit vlastní fantazii.

Čokoláda nebo hermelín

„Vzít si ho do pusy pro mě byl ze začátku problém. Zkusila jsem ale věc, která by se mohla zdát velmi zvláštní. Prostě jsem jeho penis natřela čímkoli, co mi chutnalo. Vyhrávala Nutella. Postupně jsem si zvykala a po nějaké době jsem to začala dělat i bez ní,“ svěřuje se třicetiletá Monika.

Za poněkud mírnější blok, na kterém lze úspěšně pracovat, můžeme považovat znechucení, či dokonce strach z partnerova vyvrcholení. „Je to cítit jako hermelín a ten já nemám ráda,“ prohlásila před několika lety má známá. Těžko říct, zda byl v jejím případě opravdu problém jen ve spojitosti se zrajícím sýrem, ale už tehdy jsme jí dali jednoduchou radu: „Tak to prostě nepolykej!“

Nezáleží na tom, že jeho sperma občas chutná třeba jako dezinfekční prostředek. Existuje totiž mnoho možností, jakým směrem onu „vodu živou“ nasměrovat. Miluje váš zadeček? Pak se stačí ve správnou chvíli otočit a jeho vyvrcholení můžete prožívat bez myšlenek na kartáček se zubní pastou. Ale pokud jste typ, který razí heslo „když už, tak se vším všudy“, sestavte svému drahému speciální jídelníček.

„Hodně se diskutuje o ovlivnění chuti ejakulátu na základě složení potravy. Pozitivně je hodnocena ovocná strava (ananas, pomeranč, kiwi, mango), naopak kyselinotvorné potraviny, jako je maso a některé druhy ryb, z toho nevycházejí nejlépe. Vegetariáni jsou v tomto případě spíše ve výhodě,“ píše ve své knize Sexualita ženy gynekolog Zlatko Pastor. Zkrátka jak se říká: Kdo chce, hledá způsoby, kdo ne, hledá důvody.