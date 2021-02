Jací jsme v posteli podle hvězd? Blíženci experimentují, Štíry sex ovládá

Berani

Jsou ohnivé a ve svém projevu velmi přímočaré a jednoznačné znamení. Pokud mají chuť na sex, nerozpakují se to ihned projevit. Jejich krédem je „život je boj“, což se také obvykle projevuje v jejich sexuálním projevu. Sex si obvykle snaží vybojovat a jdou do něj po hlavě, často mohou škrábat, kousat, protože mají sklony k drsnějšímu sexu. V oblibě mívají erotické pomůcky, jako jsou bičíky, pouta atp. Jejich slabinou bývá, že jak rychle se vzruší, tak rychle jejich aktivity opadnou. Milují dobrodružství a riziko.



Miluje: jde-li se na věc přímo a nedělají se s tím velké ciráty. Sex bere také trochu jako souboj, kde může skutečně nebo alespoň náznakem téct krev. I přes zdánlivou tvrdost miluje romantiku.

Nesnáší: nejasné náznaky, jalové řeči místo činů, stereotyp a erotickou nudu bez adrenalinu a vzrušení.

Žena Beran: erotogenní zóna – hlava nevypočitatelná, působí nepřístupně, chladně a odtažitě (může to vypadat, že ji muži nezajímají, ale opak je pravdou)

dokonalá herečka, temperamentní, paličatá, hravá, chce zkusit vše

v manželství bývají problémy: chce, aby muž byl v podřízeném postavení

sex ji velmi baví, chce na to jít přímo: co říká, to myslí, mnohdy teče krev (škrábání, kousání, ječení, sado-maso, bičíky, zotročení muže – domina atd.)

sex dělá pro své potěšení, nikoli pro potěšení druhého

často mívá krátké intenzivní románky Muž Beran: erotogenní zóna – hlava (rty, uši, tvář, vlasy…) vyzařuje sex, chce být dominantní

miluje lichotky, dá se utáhnout na „vařené nudli“

je žárlivý, on sám může z jedné postele do druhé, u své partnerky však vyžaduje bezpodmínečnou věrnost

sex jej velmi baví, rutina jej nudí, je mu jedno, kde se miluje, jen aby to bylo (auto, příroda, autobus, vlak…)

sklony i ke skupinovému sexu – čím víc, tím líp

nebude hrát roli pasivního partnera

Vztahy v roce 2021

Ve vašich vztazích to na počátku roku může být jako na houpačce. Hvězdy naznačují zamilovanost a také intenzivnější prožívání sexuality. Ovšem vyčíst lze také nerozumné chování či nerozumnou komunikaci.



Jaro by už mělo být z hlediska vztahů příjemnější. City i sexualita by měly být v souladu, a tak je možné, že se buď potkáte s někým novým, s kým vám to bude klapat nebo se dosavadní vztahy nějak vylepší. Také léto by mělo být pro vás příjemné. Těšit se můžete na možná příjemná vztahová dobrodružství i schopnost se na všem domlouvat.

Podzimní měsíce by mohly plynout ve znamení intenzivního prožívání emocí, ale také častějších komunikačních nedorozumění a konfliktů. Na konci roku byste měli být docela spokojeni. Vztahové záležitosti by se měly odehrávat tak, jak jste si je naplánovali, panovat by měla spokojenost.