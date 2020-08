VIDEO: Mám klasický pracovní týden, od pondělí do pátku, líčí pornoherec

A mnozí vzpomínají na staré dobré časy. „Rozhodnutí dělat porno bych nikdy nevzala zpět. Protože jsme měla to štěstí, že jsem natáčela ještě v době, kdy byly velké produkce, kdy film stál obrovské peníze, byla obrovská reklama, lidi si kupovali porno DVD pod pultem, nebylo to jako dneska, kdy je porno zadarmo všude,“ ohlíží se někdejší česká pornoherečka Tarra White.

Rozkoš v mé práci nehledejte, říká česká pornohvězda a playmate Angel Wicky Tělo vytvarované do nepřirozených poloh, křeče, bolest. Leckdy i šestnáctihodinová pracovní doba. „To všechno musíte při natáčení maskovat, aby se zdálo, že porno vznikalo s radostí,“ líčí česká pornohvězda a modelka Angel Wicky.

A pornoherec vystupující pod pseudonymem Neeo souhlasí: „Na začátku to bylo hodně těžké, ale oproti dnešku též hodně jednoduché. Dávali nám prostor, uměli nám pomoct. V dnešní době to tak nefunguje. Když to řeknu na rovinu, je to stylem: Nestojíš pět minut, rovnou běž, tady vedle máme dalšího kluka.“

Porno zažívá dobu masové výroby. „Dříve produkce týden natáčela, další týdny to stříhali, dělala se postprodukce… Dneska se točí každý den. V Česku máme pár studií, která natáčejí kvanta materiálu,“ líčí Tarra White.

A pornoherec Angelo popisuje svůj pracovní rytmus: „Točím každý den, někdy dvě scény denně, někdy mám víkend volný, někdy ne. Je to po dohodě s agenturami, práce se dá plánovat. Máme vlastně klasickou pracovní dobu, od pondělí do pátku, každý den jednu dvě práce. Když zbývá čas, pracuju ještě pro jiné agentury.“



A v ostrém kontrastu s většinou pracovních sektorů se v pornobranži platí víc ženám než mužům, ve světě i v Česku.