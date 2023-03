Rady nad zlato? Někdy je lepší jen vyslechnout a nerozdávat žádné

Od těch, kdo opravdu vědí

Nikdo není odborník úplně na všechno, a pokud tvrdí, že ano, raději k němu pro radu nechoďte. Obracejte se vždy na ty, kdo se plně věnují svému oboru.

Nechte peníze dělat to, co umějí: „Má smysl radit se ohledně peněz? Posuďte sami – kolik času trávíte jejich vyděláváním? Nestálo by za to, věnovat nějaký i tomu, jak si tuhle oblast nastavit, aby vám přinášela výsledky, které chcete? A pokud toho času máte opravdu málo, je to vlastně skvělé. Ve financích se dá spousta věcí nařídit na autopilota a vy pak nejlépe uděláte, když se budete věnovat sobě a necháte peníze dělat to, co umějí skvěle – množit se. Moji klienti jsou vždy překvapeni, jak snadno mohou začít investovat a jak málo času to vyžaduje. Důležité je nepodlehnout podvodníkovi, který slibuje velké zisky s nulovým rizikem, ale najít partnera, který vás provede vším, co je v této oblasti důležité. Takový celostní přístup na míru. Takže využívejte smysluplně svůj čas, ale nechte totéž dělat i vaše peníze. Vrátí se vám to.“

Alena Majerová, koučka finanční gramotnosti, autorka projektu Máma v balíku

Myslete na krásný pocit po sportu: „Často si lidé mylně myslí, že dokonalé tělo získají pouze v posilovně. Že čím více cvičení, tím lépe. Ale vybudovat svaly či hezkou postavu je výsledkem kombinace více faktorů. Je to jako dílky puzzle, které do sebe musejí zapadat, a když vám jeden vypadne, nepostavíte vysněný obrázek. Prvním kouskem puzzle by měla být vaše vyvážená strava. Žádné diety! Druhou důležitou věcí je pitný režim, na který se často zapomíná. A v neposlední řadě psychika – pozitivní myšlení, udržet spokojenou mysl. Nevíte, jak na to? Začněte třeba takto: Když se vám ráno nechce jít cvičit nebo běhat, už před výkonem si uvědomte, jak krásný pocit po sportu budete mít.“

Marcela Blechtová, fitness trenérka a odbornice na zdravé stravování

Zasloužíte si mít se hezky: „Pokud se delší dobu necítíte dobře, hledejte možnosti, jak z toho ven. A neodkládejte to. Často takové hledání vyžaduje vykročení z komfortní zóny, což je nepříjemné a spousta lidí se tomu raději vyhne. Místo toho setrvávají v dlouhém táhlém nepříjemnu, které se může časem negativně projevit na zdraví. Proto pokud máte nějakou oblast svého života, která vám nefunguje, běžte to řešit. Ať už pociťujete vyčerpání z posledních let, problémy ve vztahu, nedostatek motivace dělat změny… Hledejte pro sebe řešení. Najděte si články, knížky, vyhledejte odborníky. Je v pořádku prožít valnou většinu života v pohodě a spokojenosti. Pokud to tak u vás není, je čas to změnit. Zasloužíte si mít se hezky.“

Jana Neuwerthová Šmýdová, terapeutka, autorka knihy Užijte si život

Hledejte pomoc v přírodě: „Když se nacházíte v úzkých, v pocitech svírajících a zraňujících až do morků kostí, zastavte se dřív, než budete zastaveni silným vnějším podnětem. Zkuste v sobě najít důvěru obrátit se s prosbou o pomoc, radu a podporu na přírodu. Může to znít bláhově – sehnout se k rozkvetlé pampelišce nebo zvednout hlavu do výše koruny mohutného stromu a vyslovit něco, co vás niterně bolí. Přece jen to ale zkuste. Fyzická nebo duševní stránka vás samotných dostane podporu téměř okamžitě. Stará moudrost totiž říká, že ‚na každou bolest těla existuje lék, který se nachází ve vašem blízkém okolí‘. Je potřeba se jen naučit, jak jej rozpoznat a využít.“

Veronika Alexová, herbalistka, propagátorka způsobu léčby Deer Medicine

Nenechte svou nemoc vyhrát: „Nepřestávejte žít! Diagnóza onkologického onemocnění je obrovský životní zlom, ale s moderní léčbou se i v pokročilejších stadiích stále více onemocnění stává chronickými. Prodlužování přežití však nepřinese nic, pokud získaný čas nebude co nejlépe využitý. A v tom nikomu nepomůže ani sebelepší odborník, ani nejmodernější biologická léčba. Nenechme vyhrát onemocnění již v hodinu určení diagnózy, protože pak zvítězí určitě.“

MUDr. Vít Martin Matějka, klinický onkolog a spoluzakladatel značky Canalogy.cz