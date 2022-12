TEST: Jakou máte roli mezi kamarádkami?

Pravděpodobně vás neminul slavný seriál a film Sex ve městě, který vypráví o přátelství čtyř zcela odlišných žen (Carrie, Samanthy, Charlotte a Mirandy) a nerozlučných kamarádek žijících v New Yorku. Každá z nich je jiná, každá je svá, přesto je jim spolu fajn a mají se rády.

Právě jejich odlišnost drží partu pohromadě a svými rozdílnými názory na svět si vzájemně rozšiřují obzory. Každá z žen má v téhle přátelské čtveřici zkrátka svou nenahraditelnou roli.

Je to tak vždycky, nejdřív na pískovišti a ve školce, pak i ve třídě, ještě později na internátu, na vysoké, na koleji, v práci, na cvičení, na keramice… V každé skupině kamarádek, kolegyň či sportovkyň jsou jasně rozdělené role.

Pravděpodobně v ní bude jedna veselá, která se stále snaží svoje přítelkyně rozesmát. Určitě tam bude i zdrženlivá, která je trochu klidnější, nejdříve chvíli čeká a pozoruje situaci, než sdělí ostatním svůj názor. A téměř jistě tam bude také velitelka, která ráda drží v ruce žezlo a ujímá se například plánování výletů a dalších společných akcí.

Tyhle společenské role často přijímáme podvědomě krátce po seznámení a ponecháváme si je. A to je dobře, odborníci se totiž shodují na tom, že tak můžeme rozvíjet svoje schopnosti a zdůrazňovat jisté povahové rysy. Bez rozdělených rolí by žádná skupina nefungovala. Každá povaha je proto důležitá a podílí se na celkovém chodu skupinky.

V ženských vztazích sice existuje určitá soutěživost, ale postupně se stírá, a jak stárneme a leccos jsme už zažily, ostré hrany se obrušují, máme víc pochopení. I kamarádský vztah se přitom musí pěstovat, nemůžeme počítat s oporou, pomocí či pohlazením, když se kamarádce neozýváme (leda když od ní něco potřebujeme).

Už v pravěku byli muži spíše lovci, víc se spoléhali sami na sebe a museli se sami rozhodovat, zatímco ženy spolupracovaly, sdílely, radily se, pomáhaly si a předávaly zkušenosti dalším pokolením.

Podle psychologů je potřeba přátelství a vazeb s jinými ženami dána geneticky – je to součást ženské DNA. Může za to oxytocin, který se uvolňuje do krevního oběhu v kombinaci s ženskými reprodukčními hormony.

Jakmile tedy přijde nějaký životní problém nebo zlom, začnou se ženy zcela přirozeně spojovat s jinými ženami, chtějí mluvit, sdílet, nějak to zpracovat a rozhodnout se, naplánovat postup. A to je uklidní (hladina oxytocinu vzroste). U mužů takové mechanismy popsány nejsou.

Jaké jsou kamarádky podle znamení? Blíženci

Ženy zrozené v tomto znamení jsou velmi společenské, rády poznávají nové lidi, snadno se seznamují a přátelí. Rak

Citlivé a starostlivé kamarádky. Třeba o půlnoci vás vyrazí zachránit, postarat se o vás, nezradí, vydrží na celý život. Panna

Tyhle kamarádky jsou nablízku, kdykoliv potřebujete. Jsou klidné, laskavé, jejich přátelství je pevné a stabilní. Kozoroh

Společnice pro každé dobrodružství. Na první pohled trochu chladná, ale spolehlivá kamarádka. Beran

To jsou rozené velitelky, rázné, energické, impulzivní, potřebují k sobě někoho klidného. Býk

Tyhle ženy bývají tvrdohlavé, neodhalují jen tak své nitro. Trvá docela dlouho, než se k nim dostanete. Lev

Je jich všude plno. Možná, že navenek působí trochu namyšleně, ale mají obrovské pochopení a vřelé srdce. Váhy

Mají rády společnost, rády se baví. Jsou velikou oporou, dokážou všechno zařídit, umějí pomoct. Štír

Nebývají až tak otevřené, kousek tajemství si nechávají jen pro sebe, ale jsou odvážné a loajální. Střelec

Tyhle ženy umí druhým pěkně od plic říct, co si myslí. Bývají ale občas lehkomyslné a naivní. Vodnář

Milují dlouhé společné rozhovory, dokážou je rozebírat pěkně do hloubky. Vyslechnou, poradí a jsou oporou. Ryby

Je na ně spolehnutí, ctí rodinu a přátelství. Jsou oddané a věrné kamarádky, nikdy nezradí.

Víte, že...

Z jedné rozsáhlé studie psychologů ve Velké Británii vyplývá, že pro mnohé ženy je vztah s kamarádkou důležitější a přínosnější než vztah s partnerem či manželem. Podmínkou účasti na průzkumu bylo spokojené a klidné manželství.