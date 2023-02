Tančit, meditovat, kráčet lesem. Naučte se úspěšně zbavit negativních emocí

Neshody s lidmi, nerváky nebo toxické myšlenky dokážou nejenom zkazit náladu a nadělat zmatek v životě, ale podepisují se i na nízkém sebevědomí a také na fyzickém zdraví. Stačí se rozčílit nebo podlehnout smutku a někomu se hned ozve žaludek, jinému vylítne tlak, rozbolí ho hlava, v horším případě všechno najednou.

Zpětně si často uvědomíte, že mnoho z těch trápení a stresů bylo zbytečných. Celostní medicína pracuje i s pojmem psychotoxiny, zjednodušeně řečeno jde o látky, jež produkuje mozek při nepohodě, ale neprospívají ani orgánům. Některé autoimunitní nemoci mohou mít také příčinu v nezpracovaných citech.

Sečteno a podtrženo, člověk by byl zdravější, kdyby byl víc v pohodě, a také by se samozřejmě cítil šťastnější, což spolu úzce souvisí. Jenže to se dobře radí, ale v praxi hůř udělá. Co by mohlo pomoci?