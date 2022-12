Každý den stejná snídaně. Expertka radí, jak nespadnout do rozhodovací paralýzy

Denně děláme stovky malých či velkých rozhodnutí. Co je klíčem k dobrému úsudku?

Vědět, co chci. A to myslím celkově v životě. Vědět, zda někam směřuji, zda mám nějakou vizi a zda dokážu vidět za svoje rozhodnutí. Tedy odhadnout jejich důsledky.

Takže bychom veškerá rozhodnutí měli dělat zodpovědně k vlastní budoucnosti?

Samozřejmě. Zejména nákupní rozhodnutí však často děláme impulzivně a na základě emocí. A většinou až zpětně si je racionalizujeme a snažíme se v nich najít logiku. Typicky: „Tyto boty jsem přece potřebovala k této kabelce.“