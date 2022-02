Naděje je klíč k duševní pohodě, takoví lidé jsou i zdravější, říká psycholožka

V čem se liší přístup pozitivní psychologie od klasické? Zajímají ji jen kladné emoce?

Pozitivní psychologie se nezabývá pouze otázkou kladných emocí a příjemných pocitů. Je to věda, která zkoumá širokou paletu zdrojů, souvislostí a důsledků spokojeného, vyrovnaného a smysluplného života. Díky velkému množství vědeckých výzkumů již lépe rozumíme tomu, co našemu štěstí a životní spokojenosti prospívá, co je naopak oslabuje, na co stojí za to se zaměřit a co není tak důležité.

Ukazuje se například, že častější prožívání pozitivních emocí, jako jsou radost, vděčnost, naděje, láska, odpuštění, vnitřní klid a další, významně ovlivňuje nejen naši celkovou duševní pohodu, ale i kvalitu vztahů s druhými lidmi, pracovní výkon nebo tělesné zdraví. Je však potřeba také upozornit, že životní spokojenost nelze stavět pouze na dobré náladě. Mezi další důležité pilíře životního štěstí patří rozvíjení dobrých mezilidských vztahů, vytvoření prostoru pro zájmy a koníčky, věnování se tomu, co považujeme za užitečné, hodnotné a v čem vidíme smysl. Měli bychom si také více uvědomovat, připomínat a oceňovat to, co se nám nebo našim blízkým v životě podařilo, v čem jsme uspěli a co jsme úspěšně překonali.