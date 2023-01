Usnout únavou nestačí. Na spánek je potřeba se připravit, říká expert

Kromě toho, že vlastníte nakladatelství Jan Melvil Publishing, jste známý lifehacker. Co to znamená?

Obě tyto činnosti spolu dost souvisí, protože knihy, které vydáváme, jsou reakcí na mou potřebu řešit problémy méně konvenčními způsoby, zamýšlet se nad nimi a hledat řešení. Zabývají se tedy také lifehackingem. Do vysvětlování samotného pojmu se ale nerad pouštím, protože si jej stejně každý vyloží po svém. Ale přirovnal bych to ke kutilství, kdy kutíte ve svém životě. Jako si někdo opraví svépomocí auto, lifehacker si vylepšuje životní styl, zdraví a duševní pohodu. Využívám k tomu v hojné míře technologie a hodně experimentuji.

Dospávání o víkendu je kompenzací spánkové deprivace. Tím si ale daný problém jen prohlubujete, neřešíte příčinu.