Recept na mladou duši existuje. Nemusíte stárnout, jak je to přirozené

Určitě jste někoho takového potkali. Člověka, který si už něco prožil, ale když jste se mu podívali do očí, hádali byste mu stěží třicet svíček na dortu. Čím to je? Důvod je prostý. Ani perfektní make-up, trendy účes nebo nadčasový outfit vám mladistvý vzhled nezaručí, pokud se tak necítíte také uvnitř. A naopak.

Lidé, co neřeší nedokonalosti svého zevnějšku, protože to pro ně není podstatné, ale o to víc je baví život jako takový, většinou nepotřebují drahá pleťová séra ani žádné estetické zákroky, které by jim ubraly pár let.

Možná teď řeknete, že někdo má holt štěstí na „dobré geny“. Ano, i ty hrají velkou roli v tom, jestli budete mít ještě v šedesáti tváře jako broskvičky a čelo bez jediné vrásky. Jenže geny nejsou všechno. Spoustu věcí můžeme ovlivnit my sami.

To, že člověk stárne rychleji, než je přirozené, bývá často důsledkem různých zlozvyků, a to nejen co se stravy nebo pohybu týče, ale především těch mentálních.

Právě ty nám totiž kradou nejvíc životní energie, což logicky vede k tomu, že se v pětačtyřiceti cítíme na šedesát. A je přitom úplně fuk, jestli se striktně vyhýbáme cukrům, lepku a ztuženým tukům, třikrát týdně propotíme tričko ve fitku a každou snídani završíme hrstí výživových doplňků.

Víte, co se říká – všechno začíná v hlavě. Jestliže chcete nejen vypadat mladě, ale především se tak cítit, musíte začít právě tam. Tělo se pak samo přidá. A kdybyste náhodou nevěděli, jak na to, máme pro vás několik tipů, které stoprocentně fungují.