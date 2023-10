Anatomický atlas smíchu. Chechtání posílí vaše zdraví i psychiku

Nemusíte se přímo popadat za břicho, úplně stačí třeba i drobné chichotání nebo prostý úsměv. Ale takový spontánní záchvat smíchu, ten vám udělá dobře na těle i na duši.

Pro děti je to ostatně zcela přirozená věc, dokážou se zasmát od srdce dokonce až čtyřistakrát za den. Dospělí se o tuhle jednoduchou ozdravnou terapii ochuzují, protože se smějí denně jen zhruba patnáctkrát. A to je škoda, nemyslíte? Podívejte se, co všechno vám smích může nabídnout…

Povzbuzuje imunitní systém

Odborníci potvrzují, že po srdečném smíchu lze naměřit více obranných látek v krvi. Ty se vrhají na viry a bakterie a zneškodňují je.

Kromě toho se v organismu zvýší i produkce bílých krvinek, které mají velký význam pro imunitu a působí především protizánětlivě.

Mnoho z těchto efektů po takovém záchvatu smíchu vydrží dokonce celé hodiny.