Pět jednoduchých tipů, jak pečovat o duševní zdraví a cítit se lépe

Dejte šanci sportu

Právě pohybové aktivity vyplavují do těla endorfiny, jinak známé jako hormony štěstí, díky kterým se cítíme lépe. Ovšem velmi důležitý aspekt pravidelného pohybu je i to, že nám vnáší do života řád.

„Pravidelný pohyb posiluje jak fyzickou, tak i psychickou odolnost, budujete si sebedůvěru, vybijete nadbytečnou energii i stres. Lépe budete zvládat agresivitu, která je všude kolem. Také pečujte správně o svaly. Když se začnou zkracovat, dělají problémy. Například ze zkrácených krčních svalů vás může pěkně bolet hlava. A to může prohlubovat stres,“ radí fitness trenérka a odbornice na zdravé stravování Marcela Blechtová.