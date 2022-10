Jak bojovat s podzimní depresí a kdy vyhledat odborníka, poradí terapeutka

Podle Světové zdravotnické organizace stále narůstá počet lidí trpících depresemi. Poslední průzkumy ukázaly, že deprese trápí asi 4,4 procenta populace, což odpovídá zhruba 300 milionům lidí všech věkových skupin. Nejvíce zasažená je přitom západní civilizace.

Naši psychiku ovlivňuje i roční období, a právě podzim je často spojován se špatnou náladou a depresemi.

„Nečekané výkyvy teplot, úbytek světla, dřívější stmívání a přírodní biorytmy spojené s podzimem mají dopad na naše fyzické zdraví i psychiku. V kombinaci se stresem v práci, ve škole, starostmi o děti způsobují často propady naší nálady,“ potvrzuje psychoterapeutka Klára Dudková z psychedelické kliniky Psyon.

Podle odbornice to neznamená, že bychom museli emočně podlehnout, ale je dobré připustit, že přichází zpomalení, čas revize toho, jaký byl rok, utlumení. Nastala doba schování se do deky s dobrým čajem, kdy je třeba vychutnat si pohled do ohně. Pokud je útlumu moc, mohu se potkat s přáteli, rozptýlit se dobrým starým filmem, oprášit ruční práce, připravovat se na zimu.

