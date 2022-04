Přejídání a jeho úskalí. Jídlo by nemělo sloužit jako psychická útěcha

Jídlo a pití je náboženstvím dneška. Máte pocit, že přeháním? Když před sto padesáti lety měly naše prabáby trápení, chodily s ním za místním farářem. Popovídat si, nechat si poradit od někoho „zvenčí“, jehož moudrost byla posvěcena vyšší mocí. Ale kdo z nás dneska tohle dělá? Raději si skočíme pro útěchu duše do ledničky. Naučili jsme se to už jako batolata. Bolí tě rozbité kolínko? Pojď, dáš si sušenku a bude to lepší… Funguje to? To je otázka. Třeba tak na pět minut?