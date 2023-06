Mocný temperament. Když pochopíte povahu, udržíte vztahy i pohodu

Zkuste si vybavit jednu běžnou situaci: Čekáte ve frontě před bankomatem. Jste tam celkem čtyři. Pan F. stojí první v řadě a velmi pomalu vyndavá peněženku z kapsy a loví v ní kartu. Trvá mu to dost dlouho. Pak konečně přiloží kartu, zamyslí se a začne mačkat tlačítka.

Trochu zaváhá, ale zase pokračuje. Soustředí se na to, co dělá, zvuky a hlasy v okolí ho nerozhodí. Delší chvíli cosi čte na obrazovce. Nato slyšíte rolování peněz a pan F. je pomalu vytáhne z výdejní schránky. Přepočítá je na místě rovnou dvakrát. Pak je pečlivě vloží do peněženky spolu s kartou. Rozepne si bundu a peněženku zasune do náprsní kapsy. Všechno, co dělá, je jako ze zpomaleného filmu. Ještě proběhne krátké loučení s místem a potom pozvolným krokem odchází.

Během té doby se ovšem ve frontě stala spousta věcí. Paní S., která je druhá na řadě, se s úsměvem otáčí, zkouší v době čekání navazovat hovor s ostatními, zkontroluje si nákup i rtěnku. Pan Ch., který ještě před chvílí stál za ní, už tu není. Nejprve poklepával nervózně prsty, pak pronesl něco ve smyslu: tak na toto nemám čas, plácl rukou do zábradlí, prohrábl si vlasy a zmizel.

Paní M., která postávala za ním, poplašeně uskočila, doteď totiž byla kdesi ve svém vnitřním světě. Její smutný výraz se nezměnil, možná se jí ve tváři dokonce mihl i náznak zděšení, když se podívala na hodinky a uvědomila si, že nestihne autobus.

V kom z téhle „party“ zastoupené různými temperamenty se poznáváte? Jste pan Flegmatik nebo paní Sangvinik? Pan Cholerik, který tu už není, nebo zamyšlená paní Melancholik?

Každý člověk disponuje nějakým temperamentem, má ho vrozený, během života ho lehce formuje, ale jeho základ v něm zůstává. A do značné míry určuje jeho chování a reakce v různých situacích. Ovlivňuje to, jak žije svůj život ve všech oblastech, ať je to rodina, práce, vyrovnávání se se stresem, prožívání emocí, výběr přátel nebo volba životního směru.

Povahový mišmaš

Jistě kolem vás někdy proletěla slova jako cholerik, sangvinik, flegmatik či melancholik. Jedná se o typologii osobnosti, kterou vytvořil řecký lékař Hippokrates. Ale jsou i další dělení na extroverty a introverty nebo rozlišení na základě stavby těla. Tyhle skupiny vznikly podle velmi podobných reakcí lidí na dané podněty.

Jaký jste typ osobnosti? Najděte si ten svůj a své silné stránky rozvíjejte, na slabých zapracujte, ať vás nebrzdí. SANGVINIK: + Věčný optimista, všímavý, přizpůsobivý, podnikavý a hodně výřečný. Je družný v jednání, nekonfliktní povahy a rád pobývá ve společnosti. Bude skvělým obchodníkem. Dítě je živé, veselé, ale špatně se soustředí. − Povrchní, nespolehlivý, nedodržuje termíny a snadno se nechá rozptýlit. Příliš riskuje a po nadšení obvykle rychle ochabne. Dělá vše, ale nic pořádně. Jak zapracovat na slabých stránkách? Pěstovat větší vytrvalost, důslednost, soustředění. CHOLERIK: + Vášnivý, zásadový, velmi pracovitý a výkonný. Má rychlé pracovní tempo a snadno přechází od jedné činnosti ke druhé. Umí velmi dobře řešit krize, proto v týmu rozhodně nesmí chybět. Potřebuje výzvy, fakta, výsledky. Dítě cholerik je vzpurné, prudké a neposedí. − Je výbušný, vzteklý, podléhá citovým vzplanutím a špatně se ovládá. Není moc empatický a dřív jedná, než myslí. Je netrpělivý a tvrdohlavý. Jak zapracovat na slabých stránkách? Naučit se více ovládat, nedávat příliš najevo své prožívání. MELANCHOLIK: + Je schopný hlubokých, stálých a trvalých citů a věrnosti. Je vážný a svědomitý. Má smysl pro povinnost, je důkladný a ohleduplný k druhým. Exceluje na zodpovědných pozicích a miluje tabulky, grafy, přípravu a řád, plní práci na 200 procent. Dítě je plačtivé a lítostivé a vyžaduje spíše klidový režim. − Velmi blízký je mu pesimismus, smutek, starostlivost, bojácnost, zakřiknutost. Bývá nevýrazný v projevu, neschopný dlouhodobého pracovního zatížení a vypětí. Rychle se vyčerpá, chybí mu odvaha a sebedůvěra. Jak zapracovat na slabých stránkách? Zaujmout reálný postoj k životu, neidealizovat si skutečnost. FLEGMATIK: + Je to vyrovnaný člověk se smyslem pro spravedlnost. trpělivý a klidný, schopný snášet dlouhodobé zatížení. Pracuje výkonně, samostatně a s disciplínou. V práci je to přátelský kolega, který je spíš uzavřený. Má rád harmonii a pochvalu, ale nezvyšujte na něj hlas. Dítě je jakoby duchem nepřítomné, spíše pomalejší a nerozhodné. − Setkáte se u něj s nedostatkem citového zaujetí, někdy až pasivitou. Je dost pohodlný a pomalý, váhavý a super nerozhodný. Funguje stereotypně a bez nadšení. Jak zapracovat na slabých stránkách? Zvýšit pružnost, aktivitu, překonat pohodlnost, rozvíjet tvořivost.

Pokud vás zajímá, kdo jste vy, můžete si udělat podrobné, ale i rychlé a jednoduché testy temperamentu osobnosti na internetu nebo u psychologa, dítě pak v pedagogicko-psychologické poradně. Znát svůj temperament se vyplatí, především jeho silné a slabé stránky. S největší pravděpodobností vám vyjde, že nejste jeden absolutní typ.

Většina lidí je spíše mixem vícero typů – jejich zastoupení se často vyjadřuje procenty.

Podle nejasně vzniklého přesvědčení se lidem zdá být nejlepší výhrou sangvinik. Nad těmi ostatními jako by se vznášel přízrak něčeho nechtěného a nepříjemného. Tady se zastavme. Pamatujte si, že žádný temperament není lepší než druhý, každý má své plusy i minusy, a pokud o nich víte, můžete s nimi dobře zacházet.

„Moje žena je cholerik, umí vybuchnout jak sopka. Na její netrpělivost jsem si už zvykl. Je ale také plná energie, vymýšlí spoustu věcí, zároveň je hodně pracovitá a zvládne všechno sama,“ konstatuje s určitou hrdostí v hlase pan Jiří z Plzně. Doplňuje, že nedávno byli s partou cyklistů na výletě a jeho manželka se tam rozčílila, že trasa je plná kopců a že už nemůže. A tak šla ještě jednou studovat mapu.

Cholerik sice není zrovna lichotivé označení, ale kdo jiný by se v tu chvíli pustil do řešení problému, tedy v tomhle případě hledání jiné trasy? Flegmatik se nezvedne, melancholik jen vzdychne, sangvinik se usměje, ale nic neudělá. Další běžná situace ovládaná temperamentem. Ten mimo jiné určuje, jakou roli obsadíte v týmu, zaujmete v partnerství, ve studijní skupině nebo třeba při náročné situaci, jakou může být například autonehoda.

Zaostřeno na vztahy

Všichni toužíme najít toho pravého na celý život. Nejspíš už jste někdy slyšeli i ono okřídlené: protiklady se přitahují. Jak to máte s partnerem vy? A jak páry kolem vás? Potvrdíte tuhle frázi?

Vzhledem k tomu, že lidé nejsou vyhraněnými typy, často se stává, že ač zdánlivě vypadají jako protikladné bytosti, v určitých věcech se shodují. A to je pro dlouhodobý vztah důležité.

Můžete mít v některých oblastech absolutně odlišné povahové rysy, ale v základních otázkách, jako jsou představy o rodině a budoucnosti, výchově dětí, prostoru pro vlastní zájmy, sexuálních potřebách, věrnosti, životním stylu, trávení volného času a dovolených, byste se měli shodnout. A pak nezáleží, jestli jeden nezastaví pusu a druhý je spíše skoupý na slovo.

Určité rozdíly ve vztahu nejsou na škodu, ba naopak ho okoření. Je dobré si nastavit určité hranice a hledat kompromisy. Řekněte sami, kdo by chtěl žít se svou věrnou kopií? To by byla trochu nuda.

Podle psychologů žádný extrém není dobrý – dva povahově úplně stejní lidé v páru, tak i úplně odlišní. V období zamilovanosti nám výrazná odlišnost partnera může přijít vzrušující a zajímavá, ale s délkou vztahu je často jeho zkázou. Klidně spolu může začít randit cholerik s melancholikem, ale realita jim ukáže, že to není dlouhodobě udržitelné.

Odlišné povahy a s nimi spjaté zájmy se stanou zdrojem napětí, přetvářky a hádek. Oba se začnou cítit ve vztahu osamocení. Když se podíváte na své přátele – také si nejspíš vybíráte typy podobné vám samotným. Temperament se do vztahů promítá zejména v rámci chování, velkou roli hraje i souznění v hodnotách, podobnost v inteligenci a všeobecném přehledu či ve společně stráveném čase, který baví oba.

Svůj temperament nezměníte a jeho potlačováním si spíš uškodíte. Můžete ho lehce obrušovat a pracovat na jeho slabých stránkách, ale absolutně se změnit jen proto, že to druhý chce? Chtějte vztahy, kde vás partner nebo kamarád přijímá takové, jací jste. Jinak raději ze vztahu vycouvejte.

Nejdřív ve škole, pak v práci

Kromě partnerského života vedeme i ten pracovní, jako děti školní, a do všech se nám temperament také promítá. Ani tady se nedá říct, že jeden je lepší než druhý a bude se nám s tím nebo oním ve škole či práci dařit lépe. Důležité je najít typ role a později profese, ve které se s naším temperamentem cítíme dobře a můžeme využívat své silné stránky. Pokud si jich všimne i učitel a později také náš šéf, bude se nám dařit s jakýmkoli temperamentem.

„Každý projev temperamentu je vhodný – a výhodný – pro určitý typ situací. Obecně by se dalo říct, že žáci, kteří jsou vznětlivější, reakčnější a energičtí, mají v tradičním vzdělávacím proudu náročnější postavení. Už jen sedět v lavici a krotit své emoce a prožívání je pro ně obtížné. Právě tihle žáci můžou být ti ,problémoví’,“ poukazuje na to, co s sebou určitý temperament může přinášet, Anna Frombergerová, psycholožka a členka hnutí Otevřeno, jehož vizí je, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a odcházely ze školy připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století.

„Můžeme si to představit jako role v týmu. Někdy potřebujeme vedoucího skupiny, jindy člověka, který má originální nápady, následně třeba toho, který dokáže vše dotáhnout do konce. Stejně tak určité druhy školních aktivit vyhovují určitým typům žáků. Každé dítě má nějakou silnou stránku, která by se měla ve vzdělávacím procesu využít. Ve třídě se tedy určitě hodí mít jak žáky, kteří jsou energičtí a akční, stejně jako ty umírněné a rozvážné. Někdo je zaměřený na detail, jiný dokáže postihnout komplexní problém s nadhledem,“ říká psycholožka.

Ale všichni jsou potřební. Učitelé si své žáky na rozdíl od lidí do sportovního či pracovního týmu nemůžou vybrat, tudíž o to víc je učení ve škole náročnou činností. Temperament a týmová dynamika je cenným zdrojem také pro lídry, manažery i samotné členy týmu. Naučit se identifikovat lidi podle typu osobnosti může přinést vyšší úroveň porozumění do mezilidských vztahů a budování týmu, zejména pro zaměstnavatele, kteří hledají způsoby, jak se vyhnout špatným zaměstnancům a snížit fluktuaci.

Na rodině záleží

Takovým malým týmem je i rodina, skupina lidí na společném výletě nebo osazenstvo dětského hřiště. Pokud s těmito lidmi trávíte hodně času, zkuste pozorovat, jak reagují, kdy jim jdou věci snadno a čemu se spíše vyhýbají. Podle toho volte úkoly, které jim svěřujete. Jeden jde na výletě v čele a určuje směr, jiný může víc číst informace. Z dětí melancholiků nelze dělat akční sangviniky, jako jsou rodiče, a naopak. Nefunguje to a vy budete jen naštvaní a zklamaní. Hledejte společné cesty, kde se povahově protínáte a zapojte kompromisy.

Akční dítě, které rádo riskuje, postavte na start závodu, klidnějšímu flegmatikovi dejte roli povzbuzovatele a fotografa. Platí to i při výběru rodinných aktivit. Nutit zahloubaného čtenáře jezdit celý den na kole jako táta – o kyselé obličeje a nulové nadšení si tak koledujete sami.

K pozitivním rodinným vlivům patří pevné a podpůrné rodičovské vedení. Vřelé a akceptující klima tak z dětí ani z vás neudělá neurotiky. K čemuž některé temperamenty inklinují, stejně jako k poruchám soustředění, depresi či agresivitě. Temperament je ve vašem jednání a prožívání přítomen neustále, stejně jako u druhých. Berte ho tedy v úvahu, když někoho soudíte, přidělujete práci, vybíráte aktivity na dovolenou, školu, profesi nebo partnera.