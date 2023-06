Milujte se a buďte spolu. Ale základ je vlastní osobní prostor

Žít s někým ve vztahu je pro většinu lidí to pravé. Jak se říká, ve dvou se to táhne vždycky lépe. Ale i tak je potřeba mít se na pozoru. Spousta lidí se začne tomu druhému v podstatě podřizovat, zprvu ze zamilovanosti, pak z pohodlnosti a nakonec možná jen ze zvyku. Jenže tím ztratíte to nejdůležitější – respekt partnera. A také svoje vlastní já.

„Ve zdravém, úspěšném vztahu fungují dva lidé, kteří se nevyvíjejí jenom spolu, ale umožňují tomu druhému růst i zvlášť,“ popisuje to expertka na vztahovou etiketu Mara Opperman a pokračuje: „Přestože víte, že se můžete o partnera opřít, musíte si být zároveň oporou i vy sami. Pokud přestanete myslet na to, co vám osobně dělá radost, ve vašem svazku se to brzy negativně projeví.“

Problémem je, že zvláště ženy (a zejména ty dříve narozené) se v počátcích vztahu chtějí podřídit drahé polovičce. Dělá je šťastnými, když vidí muže spokojeného a snesly by mu modré z nebe. „Mnohdy to pramení ze sociální nejistoty, kterou cítí. Snaží se druhému zavděčit, aby měly pocit užitečnosti a respektu druhé strany,“ vysvětluje terapeut Scott Lloyd. A i když už pak třeba cítí, že by rády žily jinak, neumí ze začarovaného kruhu vystoupit.

Ono to totiž není tak jednoduché. Základem je naučit se vnímat a prožívat svoje a nikoli jen partnerovy emoce. To nemusí být po letech, co jste se o ně nezajímali, lehké. „Velmi vhodné je proto praktikovat činnosti, které vás zklidní a ponoří do sebe,“ radí rodinná terapeutka Gracie Landes.

Máte i vy problém? Možná si nejste zcela jistí, zda patříte do skupiny lidí, kteří by se nad sebou měli v tomto ohledu zamyslet. Zaměřte se proto na následující body – podle toho to poznáte. S ním, nebo nijak – jakmile vás partner jenom na chvíli opustí, nevíte, co dělat. Nedokážete naplnit den jinak než jídlem a televizí, maximálně vás z toho vytrhne nucená procházka se psem, ale ani tu si neužijete.

– jakmile vás partner jenom na chvíli opustí, nevíte, co dělat. Nedokážete naplnit den jinak než jídlem a televizí, maximálně vás z toho vytrhne nucená procházka se psem, ale ani tu si neužijete. Absolutní kontrola – když jste oba v práci nebo on odejde třeba s kamarády na pivko, musíte o něm každou chvíli vědět. Zahlcujete ho SMS zprávami nebo telefonáty a hroutíte se, když hned neodpoví.

– když jste oba v práci nebo on odejde třeba s kamarády na pivko, musíte o něm každou chvíli vědět. Zahlcujete ho SMS zprávami nebo telefonáty a hroutíte se, když hned neodpoví. Žárlíte – máte pocit, že kdykoli je bez vás, může se něco stát a odtáhne vám ho jiná žena. Berete to jako tragédii, protože cítíte, že kdyby se to stalo, život jako takový by pro vás skončil nebo se navždy změnil k horšímu.

– máte pocit, že kdykoli je bez vás, může se něco stát a odtáhne vám ho jiná žena. Berete to jako tragédii, protože cítíte, že kdyby se to stalo, život jako takový by pro vás skončil nebo se navždy změnil k horšímu. Nebavíte se – kdykoli se ocitnete ve společnosti sami, neužijete si to. Sledujete hodinky a hledáte výmluvu pro to, proč musíte co nejrychleji odejít. Jakmile to jde, běžíte hned domů za svou drahou polovičkou.

Mít vlastní svět je základem štěstí

Mezi ty patří třeba meditace nebo jóga, ale například také plavání. „Snažte se při něm ponořit hlavu a nechat vodu, aby vás zcela pohltila. Uvolněte se a prociťte každou část svého nadlehčeného těla a poslouchejte tlukot svého srdce,“ říká odborník.

Právě těmito triky takzvané hydroterapie se nejlépe dostanete k tomu, co cítíte. Dalším krokem je pokusit se začít dělat něco jen sama. Je sice fajn trávit čas s partnerem a dělit se o prožitky. Ale nikdy vlastně doopravdy nezjistíte, čemu holdujete a u čeho cítíte tu pravou radost.

Zkuste vyrazit na procházku do lesa, na výlet po památkách nebo si třeba vyberte nějaký sport, který jste spolu nezkoušeli.

„Musíte najít něco, co vás naplňuje energií. Možná se nejprve rozhodnete pro činnost, kterou praktikujete v páru. Ale právě při ní zjistíte, že váš šálek kávy to vlastně není a přejdete k jiné, která vám podobnou vzpruhu už nabídne,“ mluví o tom Gracie Landes.

Kdo na někom visí, ten i zbytečně žárlí

A teď to nejdůležitější – zamyslete se nad tím, jak moc jste na svém protějšku závislí a zkuste tuto svou závislost vědomě omezit. Angličtina má pro to výraz „interdependent“, což je něco jako propojený. Znamená to, že stejně kvalitně můžete trávit čas s partnerem jako bez něj.

„Spousta lidí ve chvíli, kdy na delší dobu zůstane sama, vlastně neví, do čeho píchnout. Už to je znamení, že s nimi není všechno v pořádku,“ popisuje psycholožka Megan Flemming.

Dokonce se stává, že se dotyčný v takovém okamžiku začne vnitřně užírat, že je něco špatně a on o svého milovaného přijde. Je to vlastně jistá forma žárlivosti, která podle odborníků snižuje sebevědomí a z člověka dělá otroka vlastních úzkostí, což je nebezpečné. Pokud takové stavy dobře znáte, asi tušíte, že nutné je si dny o samotě dobře naplánovat. Zaplňte je činnostmi, které vás baví a u nichž si odpočinete a nenechte svou mysl řešit to, že je prožíváte sami. Když budete dostatečně „trénovat“, nakonec zjistíte, že vám vlastně může být dobře.

Partnerství není všechno Velmi často vzniká závislost ve vztahu tím, že mu prostě dáváte příliš velkou důležitost. „Když člověk zjistí, že dokáže žít i bez toho druhého, umí se bavit a vyhodit si z kopýtka, pak je to ten nejlepší krok, aby se i v páru cítil uvolněnější a v pohodě,“ říká o tom rodinná terapeutka Gracie Landes. Ve vztahu se také pokuste krotit svá očekávání. Nikdo není dokonalý a nežijeme v pohádce. Proto ho berte s nadhledem. A když vám to nejde? Jak jsme naznačili, věnujte se sami sobě a nezapomínejte také na přátele. Zajděte si s nimi na sklenku nebo do přírody, a to bez přítomnosti svého milého. Však oni už vám otevřou oči. Pochopíte, že radost ze života je všudypřítomná. A mít vedle sebe někoho druhého je sice hezké, ale rozhodně to není všechno.

Ve svém životě si ponechte jen to, co máte rádi, a tomu, co vám nevyhovuje, se vyhněte. A to i když s tím váš protějšek nesouhlasí. Poslechněte si jeho názor, klidně s ním diskutujte, ale nepodřizujte se mu.

Nenechte se druhým měnit

„Každý člověk má daný systém hodnot nejen povahou, ale také výchovou a tím, odkud pochází,“ upozorňuje expertka na vztahovou etiketu Mara Opperman. Pokud byste se chtěli změnit podle toho, jak si to partner přeje, cítili byste obrovskou nejistotu. A ta opět vede ke ztrátě sebedůvěry a většímu upnutí se na druhého.

Na závěr je potřeba říct jedno – dvojice, z nichž je jeden na druhém až příliš závislý, těžko na první pohled poznáte. Často působí jako normální a šťastné páry. Jenže jeden z dvojice vnitřně šťastný není.

Jste tím dotyčným právě vy? Není to nic, kvůli čemu by měl končit váš vesmír nebo krachovat vztah. Jenom na sobě zapracujte. Pokud je váš vztah založený na zdravém základu, oceníte to nejen vy, ale i ten, kdo žije po vašem boku. A nakonec vám lépe bude oběma.