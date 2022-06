TEST: Vyznáte se v lidech? Zjistěte, zda patříte mezi důvěřivce, či skeptiky

Typy lidí, které potkáte ● MANIPULUJE Většinou máme ve zvyku oplácet, když něco dostaneme. Toho využívají manipulátoři. Například zástupce společnosti prodávající vysavače vám vyluxuje chodbu a pak se zeptá, jestli je výsledek dobrý. Vy odpovíte kladně a máte pocit, že lux musíte koupit. Ale pozor: Nikomu nejste nic dlužní! ● HRAJE DIVADLO Jsou lidé, kteří potřebují pozornost ostatních. Pořád něco vyprávějí, aby vás upoutali, jsou velmi emocionální, nápadně se oblékají. Nejlepší způsob, jak s nimi vyjít? Nepodporujte je v tom. Určete si hranice a zůstaňte v klidu, jste stejně důležitým člověkem jako váš protějšek. ● VŽDY VE STŘEHU Takový člověk nedá najevo prakticky žádné pocity a neprozradí skoro nic ze svého soukromého života. Při jednání s tímto typem lidí věčně „na stráži“ si musíme uvědomit, že mají velmi dobře fungující radary. Pokusit se je trochu obalamutit? To se asi nepovede. ● VĚČNĚ NESPOKOJENÝ S nespokojenci je nejlépe nemít nic do činění. Můžou vás totiž přivést až na pokraj zoufalství. Jsou sebestřední vztekají se, pokud není po jejich, ale vinu na tom samozřejmě nesou všichni ostatní. Nenechte se nikdy zatáhnout do diskuse s nimi. ● JAKO MAMINKA Tihle lidé chtějí, aby je ostatní měli rádi, a jsou velmi nejistí. Jsou však připravení i pomoct a ochotně pečují o své blízké. Trápí je strach, že budou opuštění. Při styku s nimi musíte být citliví a snažit se číst mezi řádky. Pozor, ukážete jim svou vlídnou tvář a stanou se z nich závisláci – na vás. ● DRSOŇ(KA) Tenhle typ člověka rád řídí a nařizuje, je dominantní, vždycky připravený k boji. Nesvěřujte se mu a nic osobního nevyprávějte. Ale taky ho ničím zbytečně neprovokujte. Chce to projevit stejnou sílu a neústupnost, jenom tak vás bude respektovat. Nebojte se vymezit si své hranice.