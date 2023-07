Zachránila vám vztah až společná dovolená? Napište nám svůj příběh

Moderátorka a stand up komička Adéla Elbel se s manželem Michalem Rožkem vydala na pouť do Santiaga de Compostella cestou Camino del Norte po pobřeží Španělska. Pár si během 380 kilometrů sáhne na dno svých sil i do hlubokého nitra duše. Den po dni popisují oba, každý ze svého úhlu pohledu, co se odehrává kolem nich i v jejich hlavách. Co v takových chvílích řeší muž, a co žena? A jak moc může taková pouť obnažit vztah a ukázat, na jakých základech láska stojí a které kostlivce bude třeba ještě ze skříní povytahovat?