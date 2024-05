Snadných zápasů ubývá. Nedávné zkušenosti hokejistům velí: Dánsko nepodcenit!

Čtyři hráči ze současné reprezentace kousali bolestivou porážku přímo na ledě. Tomáš Kundrátek, Matěj Stránský, Roman Červenka a Lukáš Sedlák si možná ještě dnes vybaví, jak se marně pokoušeli bušit do pevné a zformované obrany.

„Já měl šanci hned v prvním střídání. Puk šel od tyče do tyče a pak vyletěl ven,“ vybaví si posledně jmenovaný. Ze čtyřiceti střeleckých pokusů se nakonec ujal jediný.

Nešlo ani zdaleka o první utrápený výkon proti Dánsku. Vždyť předchozí tři vzájemné souboje poznaly vítěze až v samostatných nájezdech. Dvakrát (2014, 2016) se radovali Seveřané, Češi uspěli jen v roce 2021.

Dnes od 16.20 čelí nepříjemnému sokovi znovu. V zápase, který může výrazně ovlivnit další dění v pražské skupině. Pokud hokejisté uspějí, budou mít devět bodů a do utkání s jasnými outsidery z Rakouska (v pátek od 20.20) a Velké Británie (sobota od 20.20) půjdou v dobrém psychickém rozpoložení. Případnou porážkou by si po slušném vstupu do turnaje jen zbytečně zkomplikovali situaci.

Zaváhání s papírově slabším celkem by přitom nepředstavovalo úplnou novinku. Stačí si vybavit nedávné turnaje. Loni v Rize podlehl národní tým poprvé v historii světových šampionátů domácím Lotyšům (3:4 v prodloužení), kteří nakonec dokráčeli k senzačnímu bronzu. Před dvěma lety zase Češi po nevýrazném vystoupení nezvládli nájezdy s Rakušany.

Nečekané výsledky jen potvrzují, že se mezinárodní hokej pořád vyrovnává. Na tak krátkém turnaji, kde jdou zápasy rychle po sobě, můžete snadno na chvíli polevit v koncentraci. Pak už záleží jen na soupeřích, jestli nabídnutou příležitost využijí, nebo postupně začnou ztrácet jako Norové při sobotní prohře 3:6.

Česká kabina doufá, že letos se žádná blamáž opakovat nebude. Trenér Radim Rulík je známý svou pečlivostí, ani hráči nechtějí nic podcenit. „Na každého se poctivě připravíme. I když se vyhraje, chceme si ukázat, co můžeme příště zlepšit,“ líčil po střetnutí se Švýcarskem útočník Jakub Flek.

Pomoct by mohlo i domácí prostředí. Fanoušci vytvářejí v O 2 areně ohlušující atmosféru a ženou mužstvo za každé situace. „Když máte plnou halu, nikdo vám nedovolí se na cokoliv vykašlat,“ vysvětloval trenér brankářů Ondřej Pavelec.

Proti Dánsku by se mohl jakýkoliv výpadek národnímu týmu šeredně vymstít. Vždyť houževnatí bojovníci si na předchozích mistrovstvích připsali i další velice cenné skalpy. Před třemi lety skolili Švédy (4:3) a nasměrovali je k šokujícímu vyřazení ve skupině. V roce 2022 si dokonce vyšlápli na pozdější stříbrné medailisty z Kanady (3:2), kteří měli v sestavě několik hvězd z NHL v čele s Mattem Barzalem, Thomasem Chabotem či Pierrem-Lucem Duboisem.

Zatímco v utkání s Nory se Češi postupně rozstříleli, proti Finsku a Švýcarsku měli v koncovce problémy. Složitěji se dostávali do nebezpečných střeleckých pozic, často honili kotouč po mantinelu. Prověří je i Dánové, kteří se vyznačují především kompaktní defenzivou, obětavostí a nezdolností v osobních soubojích.

Některé tradiční opory nechali doma, kostra soupisky se od Pekingu lehce obměnila, ale opatrnost je na místě. Špatná bilance z posledních utkání poslouží jako varování.