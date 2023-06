Pozor na toxické recyklované vztahy. Kdy nechat svého ex raději jít

Někdy to může být osudové spojení, které si zkrátka jen musí projít zkouškami. Jindy je to jen toxické martyrium, které nás drží v nemocné smyčce.

Věčné návraty ke svému ex. Tyto příběhy se netýkají jen „obyčejných smrtelníků“, ale také slavných osobností. Svůj revival už si zažili například Ben Affleck s Jeniffer Lopez, Justin Timberlake a Jessica Biel či Katy Perry s Orlandem Bloomem. Proč máme vstoupit znovu do stejné řeky, když jednou už se v ní nedalo vydržet?

„Důvodů je určitě více, ale nejčastěji je to proto, že rozchod v sobě nemáme úplně uzavřený a to, co považujeme svým způsobem za rozchod, je jen krize vztahu. I když jsme se slovně rozešli, odstěhovali se, v sobě jsme si rozchod nezpracovali. Rozchod nebyl dokonán,“ vysvětluje vztahový terapeut Karel Chába.

Velkou roli v takových návratech často hraje u jeho klientů i přesvědčení, že nikoho dalšího si nenajdeme a s nikým jiným to nebude ono. Občas se velký reunion děje také po delší době. S někým jsme se rozešli, nějak jsme to přežili, možná jsme si našli i dalšího partnera. Jenže pak jsme potkali svého ex a jako by to třaskalo znova…

U některých navrátilců rozhoduje také jistota poznaného: našli jsme se, vyzkoušeli jsme si to, měli jsme se rádi. Nebylo to dokonalé, ale víme, co máme čekat… A v neposlední řadě je to také naše touha potvrdit si vzorce zažité v dětství nebo v dospívání: fakt, že si hledáme podobný typ partnerů.

Když já si nemůžu pomoct…

Kdy se návraty do starých vztahů dějí nejčastěji? „V řádu týdnů a měsíců od rozchodu, kdy ještě nedošlo zcela k odpoutání od partnera. To, že se rozejdeme fyzicky, že si vše řekneme a odstěhujeme se od sebe, totiž ještě neznamená, že se od toho partnera skutečně odpoutáme. Pokud pak k psychickému odpoutání nedojde, máme tendence brát všechno zpět a do vztahu se vrátit,“ dodává Karel Chába.

Takovou situací si prošla i čtyřicetiletá Ivona, která si svůj reunion zažila. „S manželem jsme se rozešli kvůli obrovským hádkám. Byl to uzurpátor, nenechal mne dýchat, neustále mne kontroloval a driloval mne i děti. Nedalo se v tom být. Odstěhovala jsem se a dohodli jsme se na střídavé péči o děti. Ale přiznávám, že po čase, jakmile se vše zklidnilo a utichlo, jsme každý přišli na nevýhody rozchodu a komplikovanost situace. A tak jsme se k sobě po důkladné diskuzi a nastolení podstatných pravidel vrátili,“ popsala.

Bohužel, vše brzo spadlo do starých kolejí a Ivona zjistila, že její vztah prostě fungovat nebude. Několik měsíců se spolu s manželem scházeli jen kvůli občasnému sexu. Nakonec ale vztah skutečně ukončili a rozvedli se.

Bez emocí a intimity lásku neslepíte

Má vůbec slepovaný vztah šanci na úspěch? A pokud ano, tak za jakých podmínek? „Smysl návratů do starého vztahu je velmi individuální. Pokud člověku ten druhý chybí natolik, že mu stačí, že se k sobě zase vrátí, aniž by společně vyřešili příčiny rozchodu, teoreticky to může jít. Především má ale smysl vracet se do vztahu, kde ještě dokáže fungovat emocionální a sexuální intimita. Do vztahu, kde jsou oba ochotní na něm pracovat a společně řešit příčiny rozchodu. Pak je největší šance, že se smyčkou nevrátíme do té samé situace,“ míní odborník na vztahy.

Upozorňuje ale, že samotný návrat nerovná se vyřešení příčin rozchodu. „To, že jsem se k sobě vrátili, ještě neznamená, že jsme vyřešili ten problém. Nestačí říct, že už to bude jiné a spoléhat na to, Pokud se má něco změnit, opravdu se o to musíme snažit a zapracovat na tom,“ dodal.

Protože pokud ze svých dlouhodobě nenaplňovaných potřeb nebo zranění odstoupíte a budete dělat, že tam nejsou, dříve nebo později se samy spolehlivě ozvou. A budete tam, kde jste už jednou byli. Na prahu rozchodu.

„Než se partneři pustí do úvah, zda se k sobě vrátit, měli by se pustit do úvah, zda jsou vůbec ochotni něco měnit. Vystavit se nějakému diskomfortu toho, že ve vztahu něco nedělají správně a zároveň jsou ochotní s tím něco dělat,“ dodává Karel Chába.

Přeborníci v rozchodech

Jak ustát rozchod Hledejte svou sebehodnotu, budujte sebedůvěru.

Dejte si prostor, na chvíli se odřízněte, svého ex nevyhledávejte.

Užijte si samotu, dejte si čas na hojení a na seberozvoj.

Užijte si přátele a nové příležitosti, nebojte se jich, nevzdávejte to.

„S Lucií jsem se nedokázal rozloučit. Tedy ano, ale vždycky jen na chvíli, nakonec jsem se k ní musel vrátit. I když byla chorobně žárlivá, i když mne dvakrát podvedla na firemní akci. Táhli jsme vztah spolu a od sebe asi pět let a rozešli jsme se sedmkrát. Pokaždé, když jsem ji pak potkal, strašně jsem toužil ji mít zpět. Nakonec otěhotněla, takže jsme se skutečně vzali. Ale z našich přátel už tomu věřil málokdo,“ směje se šestatřicetiletý Radek. Pár ale na vztahu zapracoval: ona se zklidnila a on si našel hranice, které už se naučili nepřekračovat.

Jeho příběh je ale světlou výjimkou. Opakované rozchody a návraty jsou totiž podle odborníků spíše onou toxickou smyčkou, kterou je nejlepší rozuzlovat a vymanit se z ní.

„Pokud se opakovaně rozcházíme a zase dáváme dohromady, je to o tom, že nám na tom protějšku skutečně něco nevyhovuje a zároveň nejsme schopní to změnit. Opakované rozchody a návraty jsou předzvěstí toho, že jsme ve smyčce, která se bude zas a znova opakovat tak, jak to bylo dříve. Čím více rozchodů a návratů, tím větší pravděpodobnost, že přijde další rozchod,“ míní vztahový terapeut.