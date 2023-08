Hormony ovlivňují náš život. Jak je využít k fyzické i psychické pohodě?

1. Jaký vliv mají na spánek

Váš odpočinek by měl mít jasný rytmus – večer jste unavení, v noci se pěkně vyspíte a přes den budete jako rybička. Tělo se při tom řídí nejen denním světlem a ročním obdobím, ale je také ovlivněno vašimi vnitřními hodinami.

Důležitou roli v tom hraje spánkový hormon melatonin, který produkuje epifýza (šišinka) v mozku. Jeho tvorbu startuje zhruba od deváté hodiny večerní do osmé ráno a vylučuje ho do krve. Ve tmě je epifýza povzbuzována, aby dále produkovala melatonin. Když ho ovšem máte v těle málo, dochází k posunu rytmu, a tím k poruchám spánku. Čím jste starší, tím častěji se může stát, že epifýza začne produkovat méně melatoninu.

Narušitel spánku

Obecně platí, že čím většímu množství světla jste večer vystaveni, tím silněji je narušena produkce melatoninu a vy o to hůře usínáte. Proto by měla být ložnice co nejtemnější. Také namodralé světlo mobilních telefonů a obrazovek počítačů narušuje vylučování melatoninu do organismu. Stejně nepříznivý vliv na hormonální hladinu má káva, alkohol, sportování a stres před spánkem.

Pomocník usínání

Aby tělo mohlo vytvářet melatonin, potřebuje serotonin, hormon dobré nálady. Ten se skládá ze složek, které přijímáte potravou. Jednou z nich je aminokyselina tryptofan, která se nachází například v ementálu, avokádu, sóje, mléku nebo sledích. K lepšímu usínání kromě toho napomáhají také přírodní prostředky s obsahem látek podporujících spánek, jako je kozlík lékařský nebo meduňka (pořídíte v lékárně). Nové třífázové přípravky uvolňují účinné látky postupně, a můžou tak prodloužit dobu spánku.