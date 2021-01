Na jaké filmy a seriály s herní tematikou se můžeme letos těšit?

Vzpomínám si na naše velké přání, kdysi dávno na přelomu tisíciletí, vidět film na úrovni nehratelných sekvencí (intro/outro) obsažených v tehdejších hrách. Netrvalo nikterak dlouho a přání bylo vyslyšeno. V roce 2001 totiž přispěchal do kin velice ambiciózní Final Fantasy: Esence života (Final Fantasy: Esence života - iDNES.cz ).

Bohužel ambice a ideály se příliš tvrdě střetly s realitou. Výsledkem byl značný komerční neúspěch. Což svým způsobem zlomilo vaz tvůrci filmu a duchovnímu otci kultovní herní série Final Fanatasy, jímž byl a je Hironobu Sakaguchi.

Finanční dopad to mělo i na tehdejší společnost Square Soft, která se však z problémů nakonec dostala a na filmový segment nezanevřela. Byť se její další pokusy nesly ve výrazně opatrnějším tónu, se sázkou na dobře známé tváře, jako tomu bylo roku 2005 při vydání Final Fantasy VII: Advent Children.

Dosud poslední FF produkt v duchu téhle technologie, tedy ryze počítačové animace s akcentem na fotorealismus, byl Kingsglaive: Final Fantasy XV (RECENZE: Film Kingsglaive: Final Fantasy XV zaujme fandy i nehráče - iDNES.cz ). Ovšem to je už je více než čtyři roky nazpátek.

Kapitola I.

A tak zatímco u Final Fantasy marně čekáme na nový filmový přírůstek, jiná věhlasná značka Resident Evil má pro tento rok zřejmě splněno. Na Netflix míří seriál Resident Evil: Infinite Darkness, který má mít klasické hororové kontury prodchnuté pořádně dynamickou akcí.

Ostatně také značka Resident Evil má za sebou docela zajímavou filmovou minulost, myšleno v rámci kategorie filmů vytvořených počítačovou animací. Nicméně i zde tvůrci preferovali snímky s populárními herními protagonisty. Postupně se objevily Resident Evil: Rozklad (2008), Resident Evil: Zatracení (2012) a Resident Evil: Vendetta (2017). Nikterak nepřekvapí, že ve výše ohlášeném Infinite Darkness budou hrát prim Leon S. Kennedy a Claire Redfield.



Resident Evil se má vůbec hodně k světu. V tuto chvíli se již přesuneme ke klasickému hranému filmu, kde nás tento rok čeká velká novinka. Navzdory komerčnímu úspěchu skončila předlouhá sága Resident Evil, kterou roky obhospodařovalo především partnerské duo Paul W.S. Anderson a Milla Jovovich, a která se od herní předlohy vydala úplně jiným směrem. Příběhově i kvalitativně. Anderson na jednu stranu skončil, na druhou hodlá pokračovat. Velice brzy se dozvíme jak, protože v únoru přichází Monster Hunter (Chystaný Monster Hunter špatnou pověst herních filmů nejspíše nespasí ), čili další herní značka od Capcomu.

Film Monster Hunter

Ale zpět k Resident Evilu, ke zbrusu novému filmu, který by se letos měl vrátit ke svým úspěšným hororovým kořenům. V hlavních rolích se představí Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine) či Robbie Amell (Chris Redfield). Společně s nimi se znovu vydáme do proslulé destinace Raccoon City a dojde k odhalení událostí ve Spencerově vile, předcházejícím prvnímu hernímu dílu. Snímek má na starosti nepříliš známý režisér Johannes Roberts.

Kapitola II.

Filmy na motivy her se pravidelně snaží o dosazení atraktivních a nebo aspoň osvědčených hereckých jmen. Silent Hill a Sean Bean. Max Payne a Mark Wahlberg (Max Payne film – maximální bolest očí. Tohle je vážně ubohost. - iDNES.cz ). Prince of Persia a Jake Gyllenhaal. Assassin’s Creed a Michael Fassbender (Film Assassin’s Creed z pohledu hráčů: líbil se nám - iDNES.cz ). A nebo... Tomb Raider a Angelina Jolie, resp. filmový reboot herní značky s Alicií Vikander (Zázrak se nekoná, filmový Tomb Raider je těžký průměr - iDNES.cz ).

Tomb Raider (2018)

Připomínám, že obě herečky jsou držitelkami prestižního Oscara. Bohužel, ani tato akvizice nestačila k tomu, aby se v kolonce filmové hry konečně objevilo nějaké nezapomenutelné, či aspoň trochu hodnotné dílo. Jediná potěšující zpráva pro fanoušky budiž ta, že zrovna filmový Tomb Raider má k herní předloze výrazně blíže než Andersonův Resident Evil.

Bude zcela jistě zajímavé sledovat, zda se rozporuplný dojem podaří napravit v chystaném pokračování, čili v Tomb Raider 2, opět s půvabnou Alicií Vikander. V předstihu se mluvilo o inspiraci hrami Rise of the Tomb Raider (RECENZE: Lara dospěla a přitvrdila. Rise of the Tomb Raider nesmíte minout - iDNES.cz ) a Shadow of the Tomb Raider (RECENZE: Lara Croft nabrala životní formu, nový Tomb Raider vás pohltí - iDNES.cz ) a o letošním datu vydání, což na podzim potvrdila i sama hlavní protagonistka. Aktuálně je ticho po pěšině.

Alicia Vikander má za sebou už dosti úspěšnou hereckou minulost. Během ní se ve filmu Ex Machina mimo jiné setkala s Oscarem Isaacem. A právě tento charismatický herec se stane Solid Snakem v připravovaném Metal Gear Solid snímku (RECENZE: Pohlcující špionážní epos Metal Gear Solid 5 by byla chyba nehrát - iDNES.cz ), kde bude na stopě teroristické organizace, jež unesla nevídaně pokrokovou zbraň. Patrně z důvodu zdárné infiltrace jsou veškeré další detaily zahaleny tajemstvím, včetně data vydání.

Film Uncharted (2021)

Naproti tomu filmový Uncharted s Tomem Hollandem (RECENZE: Uncharted 4 je kandidát na hru roku. Je to nejlepší díl série - iDNES.cz ) byl pro rok 2021 potvrzený, ale poslední info hovoří o odkladu až na únor 2022. Nezměněná je tak pouze skutečnost, že příběh bude zasazený před dobře známé herní události. Čeká nás tedy dobrodružství hodně mladého Nathana, kterého si před pár roky v krátkometrážním a fanoušky oceňovaném snímku střihl Nathan Fillion (UNCHARTED - Live Action Fan Film (2018) Nathan Fillion - YouTube ).

Kapitola III.

V roce 2019 společnost Sony Pictures oznámila založení zbrusu nového studia jménem PlayStation Productions. Pod jeho hlavičkou by se měly připravovat seriály a filmy vycházející z exkluzivních herních značek, určených posléze jak pro TV, tak kinosály. Z pohledu Sony má jít o výrazně lepší strategii než poskytování vlastních licencí třetím stranám.

A jsme-li u strategie. V závěru předchozího roku Tony Vinciquerra ze Sony Pictures Entertainment prozradil, že společnost aktuálně pracuje na třech filmech a hned sedmi televizních seriálech! Současně stojí za zachováním tradičního modelu, kdy jde film nejprve do kin a až pak se, s určitým časovým odstupem, dostává do dalších distribučních sítí.

Vinciquerra se domnívá, že 30denní exkluzivita pro kina je dostačující. Ačkoliv tradiční scénář býval cca tři měsíce a třebaže ve Warner Bros. od něj pro tento rok (prozatím jen v USA) upouštějí. Warneři totiž, k velké nevoli AMC, největšího řetězce multikin, ale též některých lidí z branže, jako jsou význační režiséři Christopher Nolan nebo Denis Villeneuve, plánují vydat všechny své filmy souběžně v kině a na vlastní streamovací platformě HBO Max.

Dlužno zmínit, že Sony nic podobného nemá, jakkoliv už do těchto vod obezřetně vplouvá (Nové televizory Sony přehrají filmové novinky dřív než konkurence - iDNES.cz ). Momentálně je však na pořadu dne její partnerství s HBO. A to v souvislosti se zatím prvním potvrzeným seriálovým počinem, kterým má být oceňované The Last of Us, cílené na HBO, resp. HBO Max. Příběh se má soustředit na události prvního herního dílu, čili na společné dramatické putování Joela a Ellie postapokalyptickými Spojenými státy. U The Last of Us je letošní projekce spíše zbožné přání.

Sluší se dodat, že na scénáři The Last of Us úzce spolupracují Neil Druckmann z Naughty Dog (je spoluzodpovědný za scénáře k oběma hrám) a Craig Mazin, který je podepsaný pod výborným seriálem Černobyl. Režie, minimálně tedy pilotu, se ujme mladý a nadějný Kantěmir Balagov, který si před dvěma lety udělal jméno filmem Vysoká dívka.

Á propos, seriálová produkce. V tomto výčtu bychom rozhodně neměli zapomenout na dříve ohlášenou spolupráci mezi Ubisoftem a Netflixem, která by v tomto roce mohla vygenerovat Assassin’s Creed či Splinter Cell. Ve druhém případě figuruje jméno Dereka Kolstada jako scénáristy a exekutivního producenta, což je možná příhodné, neboť má na triku filmový scénář pro výživnou akční trilogii John Wick. Každopádně Assassin’s Creed i Spinter Cell se zprvu představí jenom jako kreslený seriál.

Aby toho nebylo málo, jeden takový už úspěšně na Netflixu běží. Řeč je o seriálu Castlevania, který se v minulém roce propracoval až ke třetí sérii! Netflix na základě velkého ohlasu fanoušků potvrdil i čtvrtou řadu, jíž se s velkou pravděpodobností dočkáme právě letos.

Kapitola IV.

Jsou tací, jako režisér Neill Blomkamp, co si myslí, že v budoucnu dojde k ještě častějšímu spojení filmů a her. A nebo tací, jako je legendární herní designér a tvůrce série Metal Gear Solid Hideo Kojima, kteří věří, že se časem dočkáme dokonce interaktivních filmů.

Tady mi prosím dovolte malou a lehce úsměvnou retro odbočku, v přímé návaznosti na ideu mistra Kojimy. Rád bych poukázal na skutečnost, že „interaktivní film“ vlastně existoval už za časů naší totalitní kinematografie, kde si ti dříve narození mohou vzpomenout na TV seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka s Josefem Dvořákem. Zde měli diváci unikátní možnost rozhodovat o dalším dění. Prvotní nápad byl ještě staršího data. Vycházel z projektu Kinoautomat z přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století, kde diváci v pražském kině Světozor tlačítky ovlivňovali ve vybraných situacích nadcházející děj.

Ale pojďme zase zpátky k původnímu tématu, kde může být k vidění opravdu zajímavá snaha zfilmovat legendární Fallout (Recenze Fallout 76 - Bonusweb.cz - iDNES.cz ). V minulosti se sice podobné oživení této herní značky minimálně jednou nezdařilo, nicméně nyní celá záležitost vyhlíží o poznání nadějněji.

V létě 2020 v Amazon Studios potvrdili zisk práv na Fallout. A pod produkčním dohledem dua Jonathan Nolan a Lisa Joy (třeba scénář, resp. režie seriálu Westworld) se máme těšit na hraný seriálový produkt, který bude distribuován skrze streamovací platformu Amazon Prime Video. Popravdě, tento rok to rozhodně nevypadá.

Na rozdíl od druhé řady Zaklínače s Henry Cavillem v titulní roli, která má právě pro tento rok docela dobře našlápnuto. Zaklínač v seriálové podobě, stejně jako ten herní, vychází především z knižní předlohy. Sledovanost byla rekordní a nakopla i prodeje hry. Netflix každopádně slibuje velké věci, které fandům zlepší náladu.

The Witcher

O tu se již postaraly snímky, kde obvyklé počítačové triky a efekty posloužily jedinému účelu – pro oživení ikonických herních postaviček z minulosti. Byli jsme konfrontováni se snímky Pokémon: Detektiv Pikachu (RECENZE: Filmový Detektiv Pikachu je lepší než hra, podle které vznikl - iDNES.cz) a Ježek Sonic (Film Ježek Sonic z pohledu hráče: je to paráda! - iDNES.cz ), v případě Sonica má být navíc v plánu pokračování, i když nejdříve napřesrok.

Slovo závěrem

Samozřejmě, že všechna data se mohou v blízké a značně nejisté covidové budoucnosti dramaticky změnit. Zde představený výčet filmových her není zdaleka úplný. Především od Sony se netrpělivě očekává, že v dohledné době otevře stavidla se jmény dalších herních hitů, s nimiž pak budeme moci počítat ve filmovém ztvárnění.

Takže se na úplný konec nabízí otázka do diskuse. Jaké že filmy na motivy her byste si vlastně přáli vidět vy? A koho byste si zvolili do hlavní role? Podělte se s námi o své názory v diskuzi.