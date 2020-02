Film Ježek Sonic z pohledu hráče: je to paráda!

Filmy natočené podle videoher útočí na kina už 27 let. Většina z nich více či méně (ale spíš více) propadla, opravdu se dařilo jen hrstce. Ježek Sonic to vzal zhurta. Během otvíracího víkendu si v zámoří doběhl rovnou pro světový rekord! Vydělal úctyhodných 57 milionů dolarů (v přepočtu 1,31 miliardy Kč), což je neskutečné číslo. Mezi filmovými videoherními adaptacemi je to absolutní top. Gratulujeme.