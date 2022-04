Chystá se nový díl série Tomb Raider, slibuje špičkovou grafiku

Série Tomb Raider oslavila loni 25 let od vydání prvního revolučního dílu a z náznaků a pomrkávání jeho autorů bylo jasné, že se dříve nebo později dočkáme dalšího dílu. Až nyní je to ovšem oficiální.

Během prezentace k vydání plné verze technologie Unreal Engine 5 vznik nového dílu potvrdil kreativní ředitel značky Dallas Dickinson ze studia Crystal Dynamics. „Naším cílem je posouvat hranice realističnosti a přinášet vysoce kvalitní filmové akční dobrodružství, které si fanoušci zaslouží,“ praví v krátkém videu, které je ovšem jinak na informace skoupé. Nevíme jak se hra bude jmenovat, kdy by měla vyjít ani jestli půjde o nový začátek, nebo nějak naváže na události poslední „restartované“ trilogie.

Nabízí se, že vývojáři načasují vydání tak, aby se vzájemně podpořili s chystaným druhým dílem filmového Tomb Raidera s Alicií Vikanderovou, ale raději si počkejme na oficiální informace.

