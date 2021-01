Nové televizory Sony přehrají filmové novinky dřív než konkurence

Je to krok nevídaný, ale naprosto logický. Sony Corporation využije synergie dvou svých společností a nabídne službu, která bude těžko hledat konkurenci. V prémiových televizorech řady Bravia XR bude předinstalována streamovací služba Bravia CORE (CORE je zkratkou z Centre Of Real Entertainment, tedy centrum opravdové zábavy), se kterou se divák bezplatně dostane do katalogu stovek filmů (později přibudou i seriály) Sony Picture Entertainment.

Výrobce toho zatím o službě moc neprozradil a na většinu otázek nám odpověděl strohým „upřesníme později“. Následující popis tak vychází z nám známých střípků.



Něco bez omezení, něco za kredity

Nabídka bezplatného využívání služby Bravia CORE by měla platit na 12 či 24 měsíců, podle země a modelu televizoru. V době spuštění nebude k dispozici žádná platební metoda, ale lze usuzovat, že do roka od první aktivace zákazníkem se to změní. Vedle streamování filmů bude k dispozici i funkce Studio Access s bonusovým materiálem ze zákulisí natáčení daného titulu (například filmy o filmu).



Při aktivaci služby zákazník „dostane“ deset (modely Z9J, A90J) nebo pět (nižší modely řady Bravia XR) filmových kreditů. Ty může postupně uplatnit výměnou za streamování deseti, respektive pěti nejnovějších „box office films“, tedy filmových trháků, které zatím běží v kinech a ještě se nedostaly do jiné distribuce. Kvůli absenci platební metody zatím nelze tyto kredity dokupovat. Zda to v budoucnosti půjde, nám výrobce nepotvrdil. Takto „objednané“ filmy zůstanou ve vaší knihovně televizoru ke zhlédnutí do února roku 2026.

Dalším obsahem bude několik desítek filmů z produkce IMAXu, podle výrobce bude vše v nejvyšší dostupné kvalitě ve formátu Imax Enhanced a s DTS zvukem. Tato nabídka bude časově omezená.

Špičková kvalita

Náročné diváky potěší streamování ve formátu Pure Stream s datovým tokem až 80 Mbit/s, což je dvoj- až čtyřnásobek konkurenčních služeb. Technická kvalita streamu bude samozřejmě odvislá od konkrétního titulu, ale kde to půjde, se můžeme těšit na 4K HDR. Zvuk bude k dispozici i v prostorových formátech 5.1, o Dolby Atmos však zatím nebyla ani zmínka.



Služba Bravia CORE bude dostupná i v ČR, rovnou se zahájením prodeje nových modelů Bravia XR, což by mělo být letos na jaře. Jak to bude s českou lokalizací, tedy titulky, případně dabingem, jsme se nedozvěděli.