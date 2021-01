Režisér filmu Warcraft napsal scénář podle hry Full Throttle

Duncan Jones není jen synem slavného zpěváka Davida Bowieho, ale především talentovaným režisérem. Za svůj debut Moon obdržel několik prestižních cen, hráči ho pak znají především jak člověka, který konečně dokázal na plátna přenést slavný Warcraft. A že má Jones k hrám stále blízko, dokazuje i jeho nejnovější počin.

Ve svém volném čase totiž napsal scénář podle klasické adventury Full Throttle od vydavatelství LucasArts.

It blew my mind!

I LOVED that game. I mean, REALLY loved that game.



So the next time I had one of those freezes, I started writing this-



A fan script for the LucasArts classic, FULL THROTTLE.

Enjoy.https://t.co/U179UWdeZ1