Aby byl méně odpudivý, bude mít Glum v chystané hře víc vlasů než ve filmu

„Naším cílem bylo, aby si ke Glumovi hráči snadněji vytvořili vztah, jelikož v jeho kůži stráví celou hru,“ vysvětlil umělecký ředitel studia Daedalic Mathias Fischer magazínu IGN, proč je v jejich podání Glum daleko vlasatější, než si můžeme pamatovat z filmů Petera Jacksona.

Lord of the Rings: Gollum bude akční hrou, ne úplně nepodobnou sérii Prince of Persia, namísto boje s nepřáteli však bude sázet spíše na plížení ve stínech. Kromě ikonického Glumova pohybu se vývojáři zaměřují i na rozháranou psychickou stránku jeho povahy, významnou součástí hry tak mají být i bohaté vnitřní monology hráčem ovládaného „antihrdiny“.

Hra vyjde v příštím roce na PC a konzole nové generace.