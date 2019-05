RECENZE: Filmový Detektiv Pikachu je lepší než hra, podle které vznikl

Film vznikl na motivy hry Detective Pikachu, která vyšla nejprve v Japonsku na handheld 3DS a teprve loni se v anglické verzi podívala do zbytku světa (číst recenzi hry na Bonuswebu).

Úvod snímku se věnuje Timovi, mladíkovi, kterému se nesplnily jeho sny z dětství a ostatní ho vnímají jako samotáře. Aby toho nebylo málo, jeho otci se stane nehoda. Tim nasedá na vlak do velkoměsta Ryme City, kde záhy zjišťuje, že za smrtí či zmizením otce je něco víc.

Film a hra mají společný námět a několik příběhových pojítek, jinak se liší. Což snímku jedině prospělo, protože ačkoliv hra není špatná, nedokázala se ani trochu odvázat. A zatímco u hry zůstal konec otevřený, film vše uspokojivě vysvětluje. A trochu si i komplikuje situaci pro případné pokračování, s nímž naopak autoři hry zřejmě počítali.

Pokémon: Detektiv Pikachu Režie: Rob Letterman 104 minut Hodnocení­: 80 %

Zpracování je parádní. Zatímco Ryme City ve hře je limitováno výkonem konzole a vypadá usedle, filmové zpracování ukazuje pulzující neonové velkoměsto s řadou detailů, které ocení zejména fandové. Samostatnou kapitolou jsou pokémoni. Jejich zasazení do skutečného světa působí přirozeně od první chvíle (na rozdíl od chystaného filmového Sonica).

Ačkoliv se děj odehrává převážně v Ryme City, tedy místě, v němž lidé a pokémoni žijí v harmonii, fandové uvidí ikonický hod pokéballu, do nějž se pokémoni chytají, i skutečný zápas. A vypadá to perfektně.

Film vs. hra Pokémon: Detektiv Pikachu - film Detective Pikachu - hra

Hvězdou filmu je ovšem mluvící Pikachu, kterému rozumí pouze Tim. Dalo by se říci, že je to dvojice se skvělou chemií, ale pravdou je, že užvaněný Pikachu, který trousí jednu hláškou za druhou, by si zřejmě vystačil i sám. Výkon Ryana Reynoldse posoudit nemohu, protože jsem viděl dabovanou verzi, ale ani ta nebyla špatná.

Je tu spousta hlášek, které mladší diváci přejdou bez povšimnutí, protože jsou určené starším. A je jich možná víc, než bych čekal. Film tak na mě působí, že je určen přeci jen pro starší publikum než animovaný seriál či poslední hry. Ostatně sál byl plný dětí, ale měl jsem pocit, že více jsem slyšel smích dospělých.

Děj je jednoduchý, dějový twist předvídatelný, ale vše odsýpá v rychlém tempu. Cekově jsem měl pocit, jako kdybych se znovu vrátil do filmových devadesátek. Z mého pohledu došlo také ke vzácnému jevu, kdy je film lepší než hra, na základě níž vznikl. Nedokážu posoudit, jak bude snímek bavit diváky, kteří pokémony nesledují (podle zahraniční kritiky asi moc ne), já jsem jako letitý fanoušek už od první hry na GameBoye spokojený.