Chystaný Monster Hunter špatnou pověst herních filmů nejspíše nespasí

Videoherní série Monster Hunter funguje od roku 2004, až její poslední díl Monster Hunter: World (naše recenze) však tuto značku dostal do širšího povědomí. Prodalo se ho neuvěřitelných patnáct a půl milionů kopií, čímž se stal jednou z nejúspěšnějších her minulé dekády.

Jak už to tak bývá, na komerčním úspěchu se chtějí přiživit i filmaři, a tak se již brzy dočkáme i celovečerního snímku. O režii se postará zkušený Paul W. S. Anderson, který pro stříbrná plátna adaptoval například série Mortal Kombat nebo Resident Evil.

Zbrusu nový trailer ukazuje, že stejně jako v předešlých případech se Anderson známou značkou nechal jen inspirovat, než aby se držel zaběhnutých pořádků. V jeho podání do fantasy světa portálem zavítá hrstka amerických vojáků, na místo soubojů s absurdně velikými meči, jak známe z originálu, se tu bude spíše střílet. Opravdu hodně střílet.

Ne, že by první ukázka vypadala nějak extra špatně, jen genericky a neoriginálně. Obrovské příšery se ochotně šklebí do kamery, genderově i rasově dokonale vyvážený tým mariňáků cedí správné drsňácké hlášky a Mille Jovovichové to pořád děsně sluší, něco tomu však na první pohled chybí.

Anebo je to jen tím, že se do traileru vešly pouze akční záběry? To bychom se měli dozvědět už 30. prosince kdy film zamíří do kin. Jestli to tedy covidová pandemie dovolí.