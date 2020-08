Vzpomínáme na film Mortal Kombat: devadesátková akce se super soundtrackem

Všichni moc dobře víme, jak dopadají filmové adaptace videoher. Mezi všemi těmi braky a stěží průměrnými pokusy o převedení skvělé hratelnosti na filmová plátna se tyčí jen pár povedených kousků jako Silent Hill nebo Resident Evil. Tím samozřejmě myslím první díly. Jedním z těchto podařených filmů je dnes už pro mnohé kultovní Mortal Kombat, který si probojoval do kin cestu před celým čtvrtstoletím v roce 1995.

Po projezdech Super Mario Bros., Double Dragon a Street Fighter jde o v pořadí teprve čtvrtý hollywoodský hraný snímek na motivy videohry. Nenatočil ho nikdo jiný než v té době relativně neznámý Paul W. S. Anderson v životní formě. Tomu režie filmu raketově nastartovala kariéru. Později se blýskl snímky jako Horizont události, Resident Evil a dejme tomu i Vetřelec vs. Predátor, ale většina jeho tvorby má přinejlepším kolísavou kvalitu.

Mortal Kombat už mu nikdo nezapomene. Fakt, díky za něj! Pokud patříte k mladším ročníkům a vaše herní modly jsou Minecraft nebo Fortnite, nadšení z filmu chápat nebudete. Pokud jste však v první polovině 90. let, kdy se na stříbrných plátnech v kinech proháněli Jean-Claude Van Damme a Steven Seagal, vyrůstali, dospívali, či prožívali své mládí, víte moc dobře, jak byly bojové filmy populární. A jako žánrovka Mortal Kombat válí.

Film má spád, dobrou akci a boje, humor, slušnou výpravu i kulisy, některé efekty a také obsazení. Casting se vskutku povedl na jedničku. Vévodila mu celá řada herců. Robin Shou se pro roli Liu Kanga vyloženě narodil. Hongkongský mistr bojových umění se umí ohánět, v době natáčení se vyrýsoval v posilovně a jeho tehdejší mullet je nesmrtelný. I Linden Ashby se jako Johnny Cage vyšvihl. Pro roli se dokonce učil karate, taekwondo a kung-fu.

Na natáčení nikdy nezapomene. Nejenom, že se Johnny Cage stal jednou z jeho nejslavnějších rolí, ale navíc si na place pohmoždil ledvinu při boji se Scorpionem. Objevuje se zde i sám Highlander Christopher Lambert. Jako Raiden je k sežrání, i když se zde ve skutečnosti mihne jenom na pár okamžiků.

Film Mortal Kombat z roku 1995

Bondgirl Talisa Soto je jako princezna Kitana hodně sexy. Vždycky, když svůdně hází očka po Liu Kangovi, hraje legračně flétna. Největší řízek tohoto akčňáku je bezesporu Cary-Hiroyuki Tagawa. Jeho Shang Tsung je k nezapomenutí. Pro roli zákeřného čaroděje měnícího podobu jako by žil i dýchal. Není se tedy čemu divit, že si ji znovu zopakoval o mnoho let později v seriálu Mortal Kombat: Legacy i videohře Mortal Kombat 11. Samozřejmě hodnotím herecké výkony v bojovém filmu, na Zlaté glóby ani Oscary to nebylo.

Fatality bez krve

Příběh je volnou adaptací prvního dílu herní série, i když obsahuje také postavy a prvky ze dvojky. Že se při sledování filmu nikomu mozek nezavařil, je jasné. Zábava to ovšem byla parádní. I když dostal Mortal Kombat rating PG-13 (v Česku byl přístupný od 12 let) a netečou v něm hektolitry krve, byl přesto drsný a chvílemi i děsivý. Minimálně pro děti. Je v něm spousta násilí, umírá se jako na běžícím páse, letí tu hlava vzduchem, Scorpion si sundá kůži z lebky, vidět je spousta mrtvol i kostí a atmosféra je celkově temná.

I když miluji první a jednoznačně nejlepší dabing pro VHS od Intersconicu, v němž mluví Liu Kanga Michal Suchánek (haha), v originále zazní i celá řada nesmrtelných hlášek typu „Fatality“, „Flawless Victory“, nebo „Get Over Here!“. Jako fandové jsme všichni ocenili přítomnost chvatů hrdinů i záporáků, které jsme moc dobře znali právě z předlohy.

Pravděpodobně nejsilnější stránkou filmu je jeho legendární soundtrack. Kdo by neznal zvolání „Mortááál Kombááát“ z kultovní taneční hymny The Immortals - Techno Syndrome. Tento track lze slyšet všude možně dodnes. Znají ho i ti, kteří nemají o filmu nebo hře ani ponětí. The Immortals je alias dvou členů známé formace Lord of Acid. A co se žánru týče, jde o rave a ne techno.

Ve filmu uslyšíte i další nezapomenutelné skladby jako Traci Lords - Control (Juno Reactor Instrumental) při boji Liu-Kanga s Reptilem a Orbital - Halcyon + On + On, když na konci nastoupí Shao Kahn. Pokud lovíte v paměti, kdo že je to Traci Lords, tak vězte, že jde o pornoherečku z 80. let, které se pak dala na dráhu slušné herečky a zpěvačky. Vidět jste ji mohli jako rusovlasou rajdu na začátku prvního Bladea, která si vede oběť do upírského klubu. Jo, Blade je taktéž super film s kulervoucím soundtrackem.



Možná si to už nepamatujete, ale v Mortal Kombatu a na jeho soundtracku zazní i docela dost metalu. Tato kytarová hudba však divákům ani fandům videoher v paměti neutkvěla. Zastaral film? Ano. Hodně? Jak se to vezme. V době Johna Wicka už máme pro akční filmy jiné standardy, přesto si snímek zachoval pověst povedené filmové adaptace.

Pochybuji, že by kdokoliv, kdo Mortal Kombat viděl v 90. letech, na něj vzpomínal ve zlém. Má cenu ho vidět i dnes? Pokud jste pamětníci, určitě. Mladším, kteří znají třeba jen poslední díly z aktuální generace konzolí, bych ho už nedoporučoval. Nejste jeho cílová skupina.

Film Mortal Kombat z roku 1995

Mortal Kombat jsem k dnešnímu dni viděl odhadem čtyřicetkrát až padesátkrát. Tak moc mě baví. Dobře si pamatuji, když šel do českých kin, i jak jsem si pro něj opakovaně chodil do videopůjčovny, než jsem si ho mohl konečně na VHS také koupit.

Neváhal jsem vypláznout nemalou částku za soundtrack na CD. Z DVD vydání někdy v roce 2010 nebo 2011 jsem byl velmi zklamaný kvůli absenci původního českého dabingu. Na první setkání s filmem se však nezapomíná. Jo devadesátky, to byly časy! Mortal Kombat jako hru jsem znal původně z očesané konverze pro Game Boy. Teprve pak jsem přičichl k vydáním pro Mega Drive a PC. V době, kdy byl u nás film uveden, jsem si o PlayStationu mohl nechat jenom zdát. Šetřit jsem na něj začal až později.

Věřte, že i v Česku bylo „eMKáčko“ velká věc. Pokud jste si ho v 90. letech měli možnost zahrát v původní 2D podobě, sami víte, jak jste díky tomu měli opravdu krásné dětství nebo mládí. Stejně jako já. Úspěch Mortal Kombat filmu byl obrovský. S rozpočtem 18 milionů dolarů jich vydělal 122. Úspěch měl za následek natočení nepříliš povedeného pokračování. Na to si zavzpomínáme třeba někdy jindy.

Retro hodnocení: 80 %