RECENZE: Film Doom: Annihilation je podle očekávání peklo. A taky nuda

První pokus: Doom z roku 2005 Není to poprvé, co se Doom dočkal filmového zpracování. To první je podstatně lepší, zábavnější a i když nejde o žádné veledílo, prostřílelo si v roce 2005 dokonce cestu do kin. Ve filmu, který se částečně natáčel na pražském Barrandově, se v hlavních rolích představili Karl Urban, Rosamund Pike a Dwayne „The Rock“ Johnson. Wrestler a rádoby herec si netradičně střihl zápornou roli. Film není kdovíčím, ale jde o fajn sci-fi béčko, u kterého lze vypnout mozek a bavit se. Herecké výkony nejsou nic moc, alespoň jsou ale minimálně o dvě třídy lepší než ty v Annihilation. Speciální efekty jsou podstatně povedenější a krve je na obrazovce také více. A co je nejdůležitější: je zde k vidění více monster. Kromě zombií a Impů i Hell Knight nebo originálně zpracovaný Pinky. Film přinesl také dva originální sci-fi nápady. Archu – osobitě zpracovaný teleport a biostěnu, což je, jak už název napovídá, stěna složená z biologického materiálu. Ten lze deaktivovat a projít jí. První filmový Doom se do dějin filmografie zapsal především kultovní scénou z pohledu první osoby ve stylu herní předlohy. Ta je masakroidní a baví nás dodnes.