RECENZE: Špičkovou bojovku Mortal Kombat 11 kazí chamtivost tvůrců

Mortal Kombat patří k nejznámějším a nejoblíbenějším bojovkovým sériím vůbec. Je to díky svižné hratelnosti, obvykle zábavnému bojovému systému, záměrně přepáleným příběhovým linkám a skvělým postavám. A přiznejme si, vděčí za to i brutalitě.

Tohle všechno jedenáctý díl nabízí, jako vždy ve velmi povedené formě. Vlastně by se dalo říct, že Mortal Kombat 11 je v několika ohledech nejlepším přírůstkem do série. Je to odvážné tvrzení, ale opravdu jde o vypilovanou hru, která nezklame oddané milovníky značky a současně osloví nováčky, kteří zatím nemají zkušenost s trháním hlav a páteří. Jenže je tu několik ale, která kazí celkový dojem, a jedno „ale“ je opravdu výrazné.

Než se pustím do peskování, začnu s pozitivy. Například příběhem. Ten je klasicky „over the top“, jde o účelně béčkově překombinovanou směsici hromady dějových linek. Logika tu vlastně nehraje příliš důležitou roli, hlavní je, aby se na scéně mohlo objevit co nejvíce postav a souboje měly alespoň nějaké opodstatnění.

Hlavním námětem jsou hrátky s časem, kdy velmi mocná bytost, jejíž jméno Kronika čeští hráči jistě ocení, hodlá nastolit rovnováhu ve vesmíru. To vede k situacím, kdy se setkávají dvě verze totožné osoby, jedna z přítomnosti, jedna z minulosti, což mnohdy vyústí v hodně zajímavé a zábavné momenty (Johnny Cage válí).

Grinduj a plať Získávání dodatečných předmětů, póz nebo brutalit není zrovna zábavnou činností, a to přes fakt, že to jde několika způsoby. Některé skiny, části vybavení atd. jsou odměnou za hraní například kampaně nebo arkádového módu. Není ovšem výjimkou, že dostáváte předměty, které se vám nehodí a nejsou využitelné postavou, za kterou hrajete. Dalším způsobem, jak se dostat k předmětům je Krypta, kde najdete stovky a stovky truhel, které se otevírají za poplatek. Ve hře jsou čtyři základní platidla, a to Koins, Soul Fragments, Hearts a Time Krystals. Truhly v Kryptě zakoupíte za různé měny, nevystačíte si jen s jednou. Na první pohled je dobrou zprávou, že všechny lze získat během hraní, nicméně například Time Krystals přibývají hodně pomalu. Máte tak dvě možnosti, jedna je zdarma, ale je hodně otravná a druhá je rychlá, ale stojí peníze. Nejvíce platidel na vás čeká v módu Towers of Time, kde zdoláváte věže poskládané ze soubojů s různými podmínkami. Ovšem, ty jsou často nastaveny tak, že je skoro nemožné je zdolat. Obtížnost je hodně za hranicí frustrace. Takzvané grindování se tím pádem stává zdlouhavou a nesnesitelnou činností. Druhá možnost je nakoupení Time Krystals za reálné peníze. Za Time Krystals pak můžete v herním obchodě kupovat konkrétní předměty. Pět set Time Krystals vás vyjde na 136 korun a právě 500 Time Krystals stojí některé skiny a předměty, což není málo. Objevily se zprávy, že všechny předměty by vás mohly vyjít na cca 150 tisíc korun, což duchovní otec Mortal Kombat Ed Boon rozčíleně popřel, nicméně v obchodě se skutečně dají utratit tisíce a tisíce korun. Možná ne 150 tisíc, ale slušná sumička určitě. Aby to bylo ještě komplikovanější, tak jen některé předměty jsou přístupné za Time Krystals v obchodě, jiné lze získat pouze v Kryptě. A tady je problémem to, že obsah je nahodilý. Takže vám opět nezbude než se vrátit ke grindování v Towers of Time a pak se získanými penězi vyrazit do Krypty a doufat, že v truhlách narazíte na něco, co se vám bude hodit. A pravděpodobnost není moc velká. Systém práce s měnami a získávání předmětů je prostě něčím, co má se zábavou hodně málo společného a není tedy divu, že vývojáři slíbili nápravu v podobě dvou patchů (které sníží obtížnost Towers of Time a poskytnou hráči do začátku slušné množství herních měn) v řádu dnů.

Ne všichni jsou z toho nadšení. Ozývají se hlasy, že příběh Mortal Kombat 11 staví předchozí mytologii na hlavu. V určitém ohledu jistě, ale jako fanoušek, který hraje Mortal Kombat už od počátku, mohu prohlásit, že to rozhodně není poprvé a neřekl bych, že to hra dělá způsobem, který by „špinil“ odkaz předchozích projektů. Naopak, mnohokrát na ně sympatickou formou odkazuje.

Taktičtější

Byly doby, kdy Mortal Kombat sázel spíše na násilí než na propracovaný bojový systém, ale to se v posledních dílech změnilo a tvůrci si dávají hodně záležet na herních mechanismech. Platí to i pro jedenáctku.

Došlo k několika výrazným změnám, které často vedou k taktičtějšímu pojetí soubojů. V první řadě je tempo o něco pomalejší, než jsme zvyklí. Ale žádný strach, pořád jsou bitky hodně svižné, ovšem znatelně méně než v minulosti, což poskytuje více prostoru pro strategičtější bušení do protivníka. Možná si na to budete chvíli zvykat, ale nakonec asi budete souhlasit s tím, že to byl dobrý krok.

Nové tváře a DLC postavy V základu obsahuje Mortal Kombat 25 postav (včetně Shao Kahna, který byl bonusem za nákup v předprodeji), ale jak už je dnes zvykem, další bojovníci budou přidáni v budoucnu. Pokud jde o základní nabídku, dvaadvacet bijců známe z minulých her, tři jsou noví. Konkrétně jsou to: Centrion – Je jednou z takzvaných Elder Gods, která ovládá elementy a přírodu. Specializuje se tak spíše na útoky z dálky než na střet tělo na tělo. Geras – Pravá ruka ústřední záporačky Kroniky. Stejně jako ona dokáže ovládat čas a manipulovat s pískem. Kollector – Pochází z národa známého jako Naknadanové. Má šest rukou a pracoval pro Shao Kahna jako vymahač dluhů. V boji využívá různé předměty, které získal. Co se týče DLC postav, zatím je potvrzena pouze jedna, a to Shang Tsung. Na internet ale unikly informace, že bychom se dál měli dočkat Jokera, Nightwolfa, Terminatora, Spawna, Sindel, Ashe ze série Evil Dead, Fujina a Sheevy.

Menší úpravy se dočkaly takzvané X-Ray Moves, které byly představeny v Mortal Kombat z roku 2011. Určitě si vybavujete speciální údery, během kterých jsme měli možnost užít si pohled na lámané kosti a rozmašírované vnitřnosti.

V Mortal Kombat 11 už nejde o útoky X-Ray ale o Fatal Blows. Vzhledově mají podobný styl jako X-Ray Moves, ale tentokrát je možné aktivovat je pouze jednou za zápas, a to ve chvíli, kdy se vaše zdraví blíží nule.

Kromě toho, že Fatal Blows vypadají skvěle, je tu skutečnost, že zvládnou protivníkovi ubrat cca třetinu zdraví. Tím pádem je dobře, že pro jejich používání existují taková omezení.

Aby nebylo změn málo, byl upraven i ukazatel energie, kterou získáváte během soubojů. Původně byl v Mortal Kombat jen jeden, tentokrát jsou dva. Jeden slouží například k posilování útoků, druhý je obranného charakteru a poslouží vám, když chcete narušit kombo nebo použít předmět v aréně.

Úplnou novinkou jsou pak údery nazvané Krushing Blows. Jde o variaci na kritického útoky, není potřeba žádná energie, ale je nutné provést určitou kombinaci úderů. Odměnou pak bude zpomalený záběr praskající čelisti nebo další podobná „laskomina“. Opět je tu ale omezení, Krushing Blow lze aktivovat jen jednou za zápas.

Bojový systém je tedy velmi propracovaný a také efektní. Pravdou ovšem také je, že některé herní mechanismy není úplně snadné si osvojit, proto je lepší projít si propracovaným tutoriálem.

Staří známí i zajímaví nováčci

V základu hra nabízí dvacet pět bojovníků, což není nejvyšší číslo, které se kdy v Mortal Kombat objevilo, nicméně tento počet bude v budoucnu rozšířen (samozřejmě za poplatek).

Dvacet dva postav už známe, tři jsou nové. Zda byl takzvaný „roster“ sestaven dobře, je samozřejmě otázka subjektivní, nicméně jsou tu velmi dobře známá jména jako Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Liu Kang nebo Kitana. Hratelný je pak i Shao Kahn.

Pokud jde o zatím neviděné bojovníky, netrpí nešvarem, se kterým se Mortal Kombat pral v minulosti. Některé novější postavy byly dost nevýrazné. Na koho se těšit, najdete v rámečku.

Každá z postav má několik různých variací, které se liší nejen vzhledem, ale také stylem boje. Kromě toho, bojovníky je dovoleno upravovat. K dispozici je nepřeberné množství doplňků a dodatečné bojové techniky. Je tu očividná inspirace Gear systémem z jiné bojovky od NetherRealm Injustice 2.

Obecně byl dobrý nápad implementovat tento prvek do Mortal Kombat 11, ovšem pojí se s ním největší kritika hry. Některé předměty dostanete jako odměnu během hraní, ale spoustu jich najdete v Kryptě. To je oblíbený aspekt Mortal Kombat. Je to místo, kde se nacházejí stovky truhel s různými doplňky, novými intry atd.

Jenže tentokrát vývojáři vsadili na nahodilý obsah. Na první pohled to vypadá jako dobrý krok. Nepřijdete o napětí a nebude možné si vyhledat na internetu návod, jak se dostat k nejlepším kouskům bez námahy. Má to ovšem háček.

Za otevření truhlic se platí. A problém je, že ve hře je několik měn. Nejvíce platidel získáte díky hraní nového módu nazvaného Towers of Time. V něm procházíte věžemi poskládanými z několika soubojů, které jsou často ztíženy různými podmínkami. Nic proti tomu, jenže někdy (a ne výjimečně) nejsou výzvou, ale prachsprostou frustrací. I s použitím různých předmětů, které dočasně vylepší vašeho bojovníka. Jste tak nuceni zkoušet to znovu a znovu a znovu. A nakonec se může stát to, že si po intenzivní snaze vybojujete dostatek financí, zaběhnete do Krypty, otevřete drahou truhlu a kvůli nahodilému obsahu tam nebude nová brutalita, ale obrázek do galerie. Což, slušně řečeno, nepotěší.

Stejně jako skutečnost, že tu najdete i věže určené pro konkrétního bojovníka, což znamená, že odměnou za zdolání jsou předměty spojené s danou postavou. Jenže tyto věže jsou blokovány, dokud nesplníte nesmyslné podmínky jako provedení desítek a desítek určitých úderů. To opravdu není zábava. Pokud vám to ale nevoní, můžete použít herní měnu a danou věž si odemknout.

Je patrné, že se tvůrci se s počtem platidel a jejich používáním inspirovali u mobilních titulů, což rozhodně není pochvala. Je rozdíl, když s podobným systémem pracuje projekt zdarma, nebo plnohodnotná hra, za kterou musíte zaplatit 1 200 korun a víc.

Nechci být k NetherRealm neférový, ale zdá se, že chtěli být trošku chamtiví a tlačit lidi k tomu, aby si různé doplňky kupovali skrze mikrotransakce, protože je příliš těžké/nezábavné je získat jen během hraní.

Podobný přístup se ovšem v minulosti vývojářům nevyplatil (Battlefront 2 by mohl vyprávět), takže NetherRealm přispěchalo s informací, že následující patch situaci výrazně změní. Kromě jiného bude upravena obtížnost Towers of Time a hráči dostanou jako bonus hromadu herní měny. Mimochodem, pokud si dobře vzpomínám, podobná „náplast“ přišla i v případě Mortal Kombat X, aby hráči tolik nehudrali kvůli odfláknuté optimalizaci hned po startu. Co se týče zmíněného patche, zatím není známo, kdy bude vydán.

Příliš politicky korektní?

Za výše zmíněné se Mortal Kombat 11 dočkalo nemalé kritiky, ale není to jediná věc, kterou někteří nemohou překousnout. Hra je totiž obviňována z přehnané politické korektnosti, na což jsou mnozí velmi citliví. Dokonce se za to hra čelí takzvanému review bombingu, jinak řečeno velmi špatným hráčským hodnocením na různých serverech.

Důvodem má být například to, že oblečení ženských postav už není tak odhalující jako v minulosti, případně skutečnost, že pokud dohrajete Mortal Kombat 11 za Jaxe, vrátí se do minulosti se záměrem zamezit otroctví.

Dovolím si ale tvrdit, že jde o bouři ve sklenici vody, a že kritici dělají to samé, co vyčítají jiným. Nelíbí se jim, že je politická korektnost hnána do extrému a sami se dopouštějí něčeho podobného – dělají z komára velblouda. A nebojte se, bojovnice jsou stále dostatečně sexy.

Bez online by to nešlo

Samozřejmostí je možnost hrát proti živým spoluhráčům. Můžete u jedné konzole, případně online. K dispozici jsou hodnocené i nehodnocené zápasy, mód King of the Hill, ale je tu také prvek, kdy si sestavíte tým svých bojovníků, vylepšíte je, určíte jejich chování a vyšlete ho proti týmu protivníka, kdy jsou ale obě skupiny ovládány umělou inteligencí.

Dobrou zprávou je, že optimalizace online zápasů je povedená a nejsou větší problémy, ani když nemáte úplně ideální připojení.

Nakonec se musíme pobavit i o vzhledu. Ani v tomto případě nebudou výtky. Postavy jsou rozpohybovány dobře, jejich mimika je působivá, arény jsou v drtivé většiny skvělé a fatality nebo brutality jsou dostatečně nechutné.

Kritizovat nebudu ani hudbu a dabing. Ne každý asi ocení to, že se namluvení Sonyi Blade ujala ne úplně zkušená zápasnice Ronda Rousey, ale myslím si, že neodvedla špatnou práci. Stejně tak většina ostatních postav je nadabována dobře.

Je paradoxní, že jeden z nejpropracovanějších dílů Mortal Kombat je současně tím, který byl přijat nejrozpačitěji. Někdy je to zaslouženě. Systém získávání předmětů je s prominutím opravdu prasácký, ale někdy je to trošku nefér, viz výtky směřující na politickou korektnost.

Faktem je, že pokud tvůrci splní to, co slíbili a vybalancují použití herní měny, pak bez zaváhání hru doporučím a nebudu k ní mít větší výtky. Nicméně mě NetherRealm dost zklamalo svým chamtivým přístupem, jednoduše jsem od něj čekal víc.