RECENZE: Mortal Kombat Legends je ultrabrutální film pro krvechtivé fandy

Mortal Kombat je frančíza, která už kdysi dávno překročila hranice herního světa. Kromě nechvalně proslulých videoher, z nichž mají ratingové agentury noční můry, existují filmy, seriály, hudební CD, komiksy, sběratelské figurky a kdoví co ještě. První animovaný film na motivy slavné videoherní série vznikl už v roce 1995. Nese název Mortal Kombat: The Journey Begins a je hrozný. O poznání lepší je kreslený seriál Mortal Kombat: Defenders of the Realm, který byl vysílán o rok později.

O čtvrtstoletí později je nová adaptace to, co si fanoušci žádali a mnozí krvelační i potřebovali. Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge konečně vyšel na VOD, takže si ho v dobách pandemie koronaviru mohou všichni užít v pohodlí domova. Užít je opravdu to správné slovo, protože jde o nekomplikovanou zábavu, která pobaví, rozesměje a při některých extrémně brutálních a krutých scénách i znechutí. Ostatně, je to Mortal Kombat, že?

Nutno však zmínit, že to je dílo jen a pouze pro fanoušky souboje na život a na smrt. Pokud vám Mortal Kombat nic neříká, můžete jít s klidem o dům dál. Toto je zábava jen pro fandy a nikoho jiného.

Na programu dne je pomsta!

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge vypráví příběh Scorpiona alias Hanza Hasashiho z klanu Shyrai Ryu. K tomu převypravuje i příběh prvního dílu videohry a víceméně i prvního hraného filmu, který si získal naše srdce už před 25 lety. Nejde v něm o nic menšího než o uspořádání jubilejního 10. Mortal Kombatu, který rozhodne o osudu Země.

Pojď sem, kačere Daffy! Legendární Scorpionova hláška „Get over here!“ ve filmu samozřejmě zazní. Dokonce už během loga Warner Bros. Animation, kde si maskovaný ninja došlápne na samotného kačera Daffyho!

Hanzo a jeho bližní jsou napadeni znepřáteleným klanem Lin Kuei vedeným Bi Hanem známým pod jménem Sub-Zero. Celý klan Shyrai Ryu je vyhlazen a Hanzova rodina umírá před jeho zraky. Jeho život je taktéž brutálně ukončen rukou Sub-Zera během efektní FATALITY! Jenže jak všichni víme, osud Scorpiona smrtí neskončil. Peklo ho vyvrhlo zpátky. V případě nového filmu si z něj vybojoval cestu ven sám. A stejně jako ve videohře ho ženě kupředu pomsta.

Toto je Mortal Kombat do morku kostí. Všichni fandové se musí při sledování tetelit blahem.

Zlotřilý čaroděj Quan Chi mu nabízí možnost pomstít se Sub-Zerovi. Umožní mu zúčastnit se turnaje, kde se s ním může utkat a rozdrtit ho. Zároveň přislíbí, že mu vrátí život i rodinu. Na oplátku chce ukrást talisman, kterým by přivedl zpět z vyhnanství jeho pána Shinnoka. Turnaje se taktéž zúčastní trojice známých hrdinů.

Staré známé tváře

Jde o zástupce Země. Jeden z nich je mistr bojových umění a svěřenec boha hromů a blesku Raidena. Nejde o nikoho jiného než Liu Kanga. Dále se do party přidává hollywoodský herec Johnny Cage, který ve své krátkozrakosti a přiblblosti netuší, že celý Mortal Kombat je mnohem víc než jen nový film se speciálními efekty, jak se domnívá. Nechybí ani vojanda Sonya Blade, která taktéž touží po pomstě. Cílem je samozřejmě její úhlavní nepřítel Kano. Následně se rozjíždí klasické bojové divadélko.

Neviděli jsme to už někde? V Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge si pozorný divák všimne několika záběrů, které jsou někdy až úplně totožné s těmi z hraného Mortal Kombatu z roku 1995. Tvůrci tím staršímu snímku krásně vzdali hold.

Lore Mortal Kombatu je neuvěřitelně propracované a bohaté, takže vzhledem k němu vypadá příběh filmu plytce. Je takový jednodušší. Určitě by se toho dalo pro jinak nápaditý snímek vymyslet více. Na druhou stranu, toto je Mortal Kombat do morku kostí. Všichni fandové se musí při sledování tetelit blahem. Tolik známých postav!

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Kromě již zmíněných se představí i podobu měnící čaroděj Shang Tsung, císař Outworldu Shao Kahn, princ Goro, princezna Kitana, monstrózní Moloch nebo Jax Briggs – parťák Sonyai. Postavy mají obstojný anglický dabing. Vyčnívá zejména vtipálek Johnny Cage v podání známého komika Joela McHalea.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge Režie: Ethan Spaulding Scénář: Jeremy Adams, Ed Boon Hrají: Jennifer Carpenter, Grey Griffin, Joel McHale, Kevin Michael Richardson Datum vydání na VOD: 14. dubna 2020 Datum vydání na 4K Blu-rayi: 20. dubna 2020 Distributor: Warner Bros. Home Entertainment Stopáž: 80 minut Hodnocení­: 75 %

Za vyzdvihnutí stojí Kevin Michael Richardson jako Goro. Daboval ho totiž v kultovním hraném snímku z pětadevadesátého. Fandové budou rádi i za přítomnosti postav, které vůbec nemluví. Jmenovitě se dostaví Reptile, Baraka, Nitara nebo kentaur Motaro. Mnozí z nich jsou jistě jejich favority.

Co se týče animace, je bombastická. Scorpion’s Revenge je profesionální dílo, na které se moc hezky kouká. Oční bulvy, vnitřnosti i hektolitry krve létají vzduchem moc pěkně. Nechybí spousta zajímavých záběrů, rádoby nájezdů kamer, zoomů a samozřejmě i rentgenových šotů, při kterých praskají kosti. Jo! Rentgenové záběry nemohou chybět. Stejně jako ikonická chvaty nebo FATALITY!

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Co se krvavosti a násilí týče, jde o ultrabrutální třídu. Někdy jsme byli rádi, že jde o animovaný snímek a ne hraný. Ve filmu se neštítili zabít dítě, udělat z chlapa krvavou kaši nebo prakticky nesmrtelnému Scorpionovi zlámat opakovaně všechny kosti v těle. Trefná je i stopáž filmu, která je hodina a 20 minut, což je tak akorát. Problémem je soundtrack. Je mdlý a nevýrazný. Žádné elektronické tuc tuc ani pokřik Mortááál Kombáát neuslyšíte. Hanba! Jinak to fakt stojí za to. Jde o parádní bezmyšlenkovitou zábavu, takže směle do ní.