Hry Solitaire a Mortal Kombat vstoupily do herní síně slávy

Letos se nabídka rozrostla o čtyři nové hry, jejichž výběr bude pro hardcore hráče asi trochu překvapivý.

Microsoft Windows Solitaire je totiž cílený spíše na znuděné úředníky a „kancelářské krysy,“ než na opravdové „pařany.“ Právě za to ho však porota ocenila, podle ní jde totiž o jeden ze stavebních kamenů žánru casual her. Díky masivnímu rozšíření Windows by Solitaire nainstalovaný na více než miliardu počítačů a každý rok se v něm podle odhadů odehraje 35 miliard partií.

V mládí nám rodiče Mortal Kombat zakazovali, teď se na něj chodí do muzea.

Zato série Mortal Kombat, která se letos do síně slávy dostala také, je všechno jen ne casual záležitostí. Brutální řezničina po svém vydání v roce 1992 vyvolala celospolečenskou debatu o násilí a stala se tak jedním z hlavních důvodů založení ratingové agentury ESRB.

Ani závodní klasiku Super Mario Karts zřejmě netřeba blížeji představovat, její osmý díl ostatně dominuje mezi nejlepší hrami aktuální konzole Nintendo Switch.

A jako poslední si své místo v historii zasloužila stařičká textovka Colossal Cave Adventure z roku 1976. Za to, že položila základy žánrům adventur, RPG a rogue like her.

Tyto čtyři uvedené hry v hlasování porazily i takové klasiky, jakými jsou třeba Half-Life, Civilization nebo Myst.