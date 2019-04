Mortal Kombat pod palbou. Za mikrotransakce, optimalizaci i aktivismus

Od profesionálních recenzentů sice Mortal kombat XI sklízí jen ovace, širší herní veřejnost ji však nešetří.

Hodnocení PC verze na Steamu je v tuto chvíli „smíšené,“ přičemž pouhých

46 procent recenzí je kladných. Ještě hůře si hra vede na serveru Metacritic, kde má na Nintendu Switch od uživatelů děsivou známu 3.3, na PS4 2.6 a na XBOX a PC dokonce jen 1.9. Co se tedy děje?

Podle mnohých jsou ženské postavy v novém Mortal Kombatu až příliš zahalené.

Tentokrát to není jediný problém, na který bychom mohli ukázat prstem. Co se týče PC verze, lidé si stěžují především na mizernou optimalizaci. Hra prý prošla grafickým downgradem, přesto si po celou dobu nedrží stabilních 60 FPS a vyžaduje neustálé připojení k internetu i v režimu jednoho hráče. To by snad mohly rychle vyřešit opravné patche (ostatně, vzpomeňme na stejně rozbitý minulý díl), ovšem to je jen část problémů.

Pod palbou kritiky se ocitnul i ekonomický model hry, který se z veliké části opírá o nepopulární mikrotransakce. Řadu bojovníků je nutné si nejprve dokoupit, což platí i pro kosmetické doplňky, jako jsou oblečky či oslavy vítězství. Ve hře jsou navíc přítomny lootboxy, a pokud herní měnu nechcete dlouze grindovat, budete muset vytáhnout peněženku a utrácet skutečné peníze.

Poslední zásadní výtkou je obvinění autorů hry z přehnané politické korektnosti. Ano, série, která je odjakživa postavená na tom nejexplicitněji páchaném násilí, prý v novém díle podléhá aktuálním trendům a nutí hráčům „správné“ politické názory.

Všichni víme, že na barvě kůže nezáleží a důležité je jen to, jaký je člověk uvnitř.

Jedenáctý díl jsem nehrál, takže to nemohu potvrdit, nicméně při pročítání cizích názorů jsem dostal dojem, že to s tou SJW (Social Justice Warrior) agitací asi nebude tak hrozné. Lidem totiž nejvíce vadí, že jsou ženské postavy příliš zahalené a málo sexy a že se černošský bojovník Jax v jednom z konců hry pokusí změnit historii a zabránit vzniku otroctví.

Jestli jde opravdu o rasismus naruby, nebo o hysterickou reakci, můžete posoudit sami z inkriminovaného videa níže.

Jestli proto s koupí Mortal Kombat XI stále váháte, nejlepší bude, když si počkáte až na naší recenzi. Jelikož jsme však hru od českého distributora nedostali s předstihem, připravujeme ji až na příští týden. Do té doby se snad situace uklidní.