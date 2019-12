Vybíráme nejzajímavější herní trailery roku 2019

1. 12 Minutes

Jelikož jste na hru 12 Minutes už patrně zapomněli, stojí za to si připomenout její skvělý trailer, který nás zaujal na letošní výstavě E3. Originálně pojaté drama dává tušit, že hra nabídne výrazně odlišný zážitek, než na jaký jsme zvyklí.

2. Astral Chain

Jedno z nejpřekvapivějších oznámení letošního roku si pro fanoušky akčních her připravilo Nintendo a Platinum Games. O vývoji Astral Chain neměl nikdo ani potuchy, mimořádně našlápnutý trailer v rámci nintendovského Directu ho však okamžitě vynesl mezi nejvyhlíženější exkluzivity Switche. Hra už mezitím stihla vyjít a autoři z Platinum Games v ní potvrdili reputaci mistrů svého řemesla.

3. Borderlands 3

Autoři Borderlands rozhodně ví, jak udělat zajímavý trailer, vybrat jen jeden tedy nebylo vůbec lehké. Tancovačka ,,So Happy Together” se však na první pohled liší od všeho ostatního, co se na našem seznamu nachází a nejlépe vystihuje humor a nadsázku, která je značce Borderlands vlastní. Nezapomeňte ani na původní trailer.

4. Blair Witch

Atmosferická upoutávka na herní zpracování hororové klasiky Blair Witch působila na první pohled výborně. Prozkoumávání lesa se psem slibovalo nevšední zážitek plný hrůzy a emocionálních momentů, Honzu však hra ve výsledku velmi zklamala. Původní děsivost traileru to však nějak nesnižuje.

5. Call of Duty: Modern Warfare

První upoutávka na letošní Modern Warfare zaznamenala přesný opak toho, co se přihodilo před třemi lety, když stejné studio odhalilo trailer na vesmírnou Infinite Warfare. Fanoušci byli nadšení a slavili návrat akce zasazené do současnosti. Pro návrat kapitána Price vyzbrojeného mimo jiné tradičním noktovizorem si Activision nemohl vybrat lepší dobu.

6. Control

Kdo si myslí, že akční střílečky jsou tupý žánr, kde šedá kůra mozková bytosti z rodu Homo Sapiens hnije a tiše odkapává ušima, měl by si zahrát letošní Control. Startovní trailer naznačuje propracovaný, mysteriózní příběh hry a zároveň staví na odiv fantastickou fyziku a ,,balet smrti”, který tolik proslavil tvůrce Maxe Paynea. Nezapomeňte ani na zajímavý příběhový trailer.

7. Cyberpunk 2077

Odhalení ,,dechberoucího” Keanu Reevese v traileru na Cyberpunk 2077 bylo patrně nejsilnějším momentem letošní E3 a jeho dnes už skoro legendární výstup přímo na pódiu celé šou nasadil korunu. Dlouhé čekání na Cyberpunk 2077 se pomalu chýlí ke konci, hru si budeme moci zahrát už příští rok.

VIDEO: Cyberpunk 2077 — Official E3 2019 Cinematic Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

8. Days Gone

Days Gone dlouho působila jako zbytečná žánrovka nabízející otevřený svět a Američany přežívající v prostředí zombie apokalypsy. Upoutávka zaměřující se na osobní příběh hlavního hrdiny však dávala tušit, že ve hře nebude o emoce nouze. O kvalitě hry se sice hráči hádají ještě dlouho po jejím vydání, obavy o to, že Days Gone bude průšvih, se však rozhodně nepotvrdily.

9. Diablo IV

Diablo je zpět. Nebo vlastně není? Filmeček uvádějící do děje hry překvapil fanoušky novou záporačkou, kterou je pekelnice Lilith. Téměř desetiminutový trailer ukončil dlouholeté čekání na ohlášení návratu kultovní RPG klikačky. Kdyby se Blizzard pustil do celovečerního filmu, který by vypadal takto, vůbec bychom se nezlobili.

VIDEO: Diablo IV: trailer slibuje návrat k temným kořenům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

10. Final Fantasy VII: Remake

Vydání vymodleného remaku Final Fantasy VII se kvapem blíží a s ním pomalu vrcholí i marketingová kampaň. Hra sklidila spoustu pochvalných reakcí především na letošní E3, kde Square Enix poprvé představil Tifu, kterou má spoustu fandů v živé paměti i po více než dvaceti letech. Hra vypadá naprosto famózně.

11. Ghostbusters: The Video Game Remastered

Krotitelé duchů hráčům udělali radost prakticky pouze svým trailerem, v rámci tohoto přehledu nám však nevalná kvalita hry vadit nemusí. Skvělá upoutávka oživuje vzpomínky na filmovou klasiku z osmdesátých let a remasterovaná grafika tu nevypadá vůbec špatně. Škoda.

12. Ghost of Tsushima

Jakožto poslední plánovaná exkluzivita bude Ghost of Tsushima s největší pravděpodobností labutí písní PlayStationu 4 a podle ukázky z letošních Game Awards se máme na co těšit. Úchvatné přírodní scenérie v ní střídá nelítostný boj na život a na smrt. Pokud máte rádi příběhy o pomstě, bude Ghost of Tsushima přesně pro vás.

13. Ghostwire: Tokyo

Představení novinky od tvůrců hororové série Evil Within vyvolalo především spoustu otázek, což je přesně úkolem kvalitního teaseru. Japonská metropole, z níž znenadání zmizí lidé, působí na první pohled zajímavě, stejně jako záhadné postavy, které se nám v této hře postaví do cesty.

14. Half-Life: Alyx

Neuvěřitelné se stalo skutečností – Half-Life je zpět. Nová hra pro virtuální realitu přitom není jen dvouhodinová odbočka mající primárně za úkol prodat nový headset od Valve, ale plnohodnotná hra o stejné délce jako legendární dvojka. Tady není o čem debatovat, lepší upoutávka na hru čistě na VR tady ještě nebyla.

15. Hellblade II: Senua’s Saga

Psychedelický trailer na Hellblade II patřil k nejlepším momentům letošního ročníku Game Awards. Zatímco vizáží a především názvem si Xbox ze série X nezískal úplně každého, při prvním pohledu na Hellblade II spadla mnohým z nás čelist. Potencionálně silný titul s dechberoucí grafikou a zajímavou hlavní hrdinkou má ambice být přesně tím, co Microsoftu tak dlouho chybělo.

16. Microsoft Flight Simulator

Další zajímavou exkluzivitou chystanou ve stájích Microsoftu je nečekaně Flight Simulator. Značka má sice svojí letitou historii, její vzkříšení po čtrnácti letech však působí na první pohled úchvatně. Člověk nemusí být ani velký milovník létání, aby jej prvotní záběry kokpitů a překrásných scenérií nedonutily zapřemýšlet nad tím, zda nepřišel čas opustit komfortní zónu a vyzkoušet něco nového.

17. Mortal Kombat 11 (Terminator DLC)

V NetherRealm Studios mají při výběru DLC bojovníků tradičně šťastnou ruku, což dokazuje i trailer na Arnieho v letošním Mortal Kombatu. Ačkoliv hlas akční legendě nepatří, náhradní dabér se vskutku činil a jeho „Get over here“ vykouzlí úsměv na tváři všech fanoušků. Arnieho kovová kostra po bližším seznámení se Scorpionovým dechem je skvělý detail.

18. A Plague Tale: Innocence

Za kvalitu A Plague Tale od neznámých tvůrců se někteří z nás pomalu modlili a ve výsledku jsme mohli být spokojení. Mimořádně působivý startovní trailer staví na odiv nádhernou grafiku hry a výpravný příběh plný emocí a skvělých postav.

19. Resident Evil 3

Marketingový tým Capcomu si zaslouží uznalé poplácání po ramenou za patrně nejpromyšlenější trailerovou kampaň letošního roku. Parádní startovní trailer pro Resident Evil 2 s digitálními hodinami působil na začátku roku ještě docela nevinně. Následovalo oznámení multiplayerové hry Project Resistence.

Samotný trailer v rámci pořadu State of Play nejprve mátl ukázkami z RE2, přičemž stejné digitální hodiny jako v traileru na RE2 se přetočily tak, aby odpovídaly času třetího dílu. Následující záběry prchajícího člověka z pohledu vlastních očí ještě nic neprozradily, pozornější hráči v ní však už dokázali poznat Jill. To se po pár sekundách potvrdilo. Resident Evil 3 je zpět a Project Resistance je jeho multiplayerová nadstavba.

20. Star Wars: Jedi Fallen Order

Po nepříliš přesvědčivém demu na E3 nad novým Jedim někteří lámali hůl, jak se však záhy ukázalo, pesimismus nebyl vůbec na místě. Situace se začala obracet se zářijovým trailerem, kterému se povedlo lépe naznačit příběh a pestrost herního světa. Startovní trailer se mimochodem také povedl na výbornou.

21. Super Smash Bros. Ultimate (Terry DLC)

Popravdě řečeno, trailery na nové bojovníky ve Super Smash Bros. Ultimate by klidně mohly zabrat tři políčka na našem seznamu, pokud si však máme vybrat pouze jeden, je trailer na Terryho ten nejnápaditější a nejvtipnější. Smash je sice mainstreamová záležitost, zároveň umí skvěle zahrát na nostalgickou strunu všech konzolových fanoušků.

22. Team Sonic Racing

Když už je řeč o nostalgii, startovní upoutávka na Team Sonic Racing s živými herci jako by vypadla z televizních reklam z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Mnozí si budou sice klepat na čelo, ale fanoušci retra podobnou hravost jistě ocení. A že je jich mezi příznivci Sonica požehnaně.

23. The Legend of Zelda: Breath of the Wild sequel

Když se po letošní E3 debatovalo nad nejzásadnějším oznámením výstavy, krátký teaser na přímé pokračování revoluční Breath of the Wild byl skloňován asi nejčastěji. Ačkoliv o hře jsme se toho moc nedozvěděli, temnější pojetí a důraz na dvojici hlavních postav vybízí ke spoustě spekulací.

24. Watch Dogs: Legion

Představení Watch Dogs: Legion patřilo taktéž k vrcholným momentům E3, což před samotnou výstavou čekal asi málokdo. Trailer ilustruje revoluční pojetí hry, v níž můžete hrát za libovolného obyvatele londýnské metropole. Vtipně působí především důchodci.

25. World of Warcraft: Shadowlands

Ať si o Blizzardu říká kdo chce, co chce, jedno mu rozhodně nelze upřít – trailery umí udělat naprosto božské. Ne úplně přátelská výměna názorů mezi Sylvanas a Králem lichů naznačuje, že se příběh Warcraftu posune zásadním způsobem (číst preview na Bonuswebu).