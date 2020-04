Prodeje Zaklínače 3 jsou téměř třicet milionů, pomohl i seriál na Netflixu

Pokud budeme vycházet z grafů u zprávy, celkové prodeje Zaklínače 3 jsou zhruba 28 milionů kusů, a to v letech 2015 až 2019. Největší podíl samozřejmě připadá na rok 2015, posléze prodeje klesly, citelný nárůst ovšem přichází v roce 2019. Vděčí za to nejenom vydání na Switchi, ale hlavně velmi úspěšnému seriálu na Netflixu.

Pohled na prodeje podle způsobu distribuce ukazuje, že v roce 2015 dominoval krabicový prodej na úkor digitální distribuce, a to v poměru 71:29. V následujícím roce se situace obrátila a digitální distribuce každoročně posilovala. V roce 2019 tak vidíme, že většina (82 %) se prodala digitálně.

Další graf ukazuje, že ve startovním roce se téměř polovina her (48 procent) prodala na PlayStation 4. PC je s 31 procenty druhé a Xbox One s 20 procenty poslední. V roce 2019 už je situace opět jiná a PC si připisuje 53 procent. Poslední graf pak říká, že hra si nejlépe vedla v Evropě. To asi nepřekvapí. Zajímavé ovšem je, že v Asii se prodalo více kusů než v Severní Americe.

