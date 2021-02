Lara Croft letos slaví 25. narozeniny. Fanoušci dostanou film, seriál i hry

Výročí bude sice až 25. října, už teď však vydavatelé Tomb Raidera ze společnosti Square Enix započali s přípravami oslav. Spustili výroční internetovou stránku, kam plánují v následujících měsících pravidelně přidávat zajímavosti a nikdy neviděné detaily ze všech dosud vydaných dílů hry. Těch bylo k dnešnímu dni celkem dvanáct, v roce 2013 byla značka restartována a postava Lary Croft výrazně „polidštěna.“

Lara Croft je od roku 1996 sexsymbol herního průmyslu.

Kromě velkých her dostala Lara v průběhu let i několik mobilních odboček, komiksy, knihy a tři filmy. A alespoň blízkou budoucnost má také zajištěnu, další film dostal nedávno novou režisérku Mishu Greenovou, Netflix oznámil na letošek animovaný seriál a na mobily míří odlehčený titul s podtitulem Reloaded (viz náš článek). Na jaké další filmy a seriály s herní tematikou se těšit, si přečtěte v našem nedávném článku.

A podle náznaků se můžeme těšit i na regulérní „veliké“ pokračování, které by prý mělo propojit novou trilogii s původními událostmi. Na tu si však ještě počkáme, tipujeme, že její oficiální odhalení bude vyvrcholením narozeninových oslav.

V tuto chvíli se můžeme pokochat maximálně tak alternativním obalem pro první díl, který má na svědomí umělecký ředitel značky Brenoch Adams.