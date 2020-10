PORADNA: Nedokážu obyčejné knedlíky, ale ty z obchodu nejsou k jídlu

Knedlíkové tipy Vždycky to bylo tak, že čerstvé pečivo se má sníst. A když zbude druhý nebo třetí den, je potřeba ho zpracovat. Ať na houskový, anebo karlovarský knedlík. A je jedno, jestli je to rohlík, anebo houska. Vždyť je to jedno, liší se jenom tvarem.

Kdybyste dali rohlík do robota hned na začátku míchání, rozpustil by se a nebyla by vidět jeho struktura v knedlíku. Takže ho tam přidejte zhruba v polovině míchání, protože kdybyste ho přidali naopak až na konci, špatně by se do těsta vmíchával.

Klasicky se knedlík vaří ve vodě, ale není problém uvařit ho i v páře. Liší se pak trochu struktura povrchu. Vařený ve vodě má krásně vlahý povrch, kdežto knedlík z páry je na povrchu „kožatý“.

Po vyndání z vody po uvaření je třeba vzít vidličku a propíchat ho, jinak se srazí. Při vaření získá „slupku“, která je neprodyšná a je potřeba uvolnit páru zevnitř. „Naše maminky to řešily třeba i tak, že ho hned rozpůlily nebo nakrájely,“ popisuje kuchař.

Podceňovaným krokem je pomazání knedlíků sádlem. To se dělá proto, že se často celý knedlík nesní najednou a chcete ho uschovat třeba na večeři. Když ho pomažete sádlem, neoschne jeho kůrka.