Nadýchané ovocné knedlíky se vůbec nevaří. Chutnají jako jahody na obláčku

Vedle technické výzvy v podobě anglického jablečného crumble a australské nadýchané Pavlovy byla příprava ovocných knedlíků pro amatérské cukráře v soutěži Peče celá země minulou sobotu určitě velmi příjemným úkolem.

Ukázalo se, kolikero podob toto sladké, typicky české jídlo může mít. U většiny soutěžících byly jasnou volbou rodinné recepty, nechyběl ovšem ani typický rakouský drožďový knedlík s povidly. Porotu ovšem nijak zvlášť neoslovil a celkem nebylo divu. Zdaleka neměl takovou šťávu jako Petřiny kynuté knedlíky s lesními borůvkami zalité ještě žahourem (rozvarem z borůvek). Také Pavlíniny meruňkové knedlíky z odpalovaného těsta se ještě doslova topily v meruňkovém rozvaru, posypané zkaramelizovanými mandlemi. Které byste si dali vy? (Vybrat si můžete alespoň v anketě pod článkem.)

Na Aniččiny nevařené nadýchané knedlíčky s čerstvými jahodami pak najdete recept níže, stejně jako na Jendovy bramborové knedlíky se švestkami s marcipánovo-makovou peckou. Profesionální cukráři Mirka van Gils Slavíková a Josef Maršálek si tentokrát jako porotci opravdu přišli na své.

Aniččiny nevařené houskovo-tvarohové knedlíky s jahodami

„Tento recept je u nás ten nej! V kombinaci s jahodami u nás tyto knedlíky vedou. V létě je to nejlepší sladký oběd a kysaná smetana ho krásně chuťově vyváží. Recept mám od babičky,“ řekla Anička k nadýchaným knedlíčkům s čerstvými jahodami, které profesionální cukrářskou porotu ve složení Mirka van Gils Slavíková a Josef Maršálek dostaly doslova do extáze (viz video).

Aniččiny tvarohovo-houskové knedlíky s jahodami

Co potřebujete na knedlíky, u nichž jediným kamenem úrazu může být rozvaření, takže je to tak trochu výzva:



1 balený tvaroh

2 housky nebo rohlíky

2 vejce

dětská krupička na obalení

špetka soli

Na dokončení:



jahody

máslo

zakysaná smetana

moučkový cukr

Smíchejte tvaroh s vajíčkem a houskou nakrájenou na drobné kostičky. Do hrnce dejte vodu se špetkou soli a pomalu ji zahřívejte, nesmí se vařit.

Z tvarohového těsta tvarujte malé knedlíčky, které obalte v dětské krupičce a pomalu dávejte do horké, ne vařící se vody. Nechte je tam asi 3 minuty, poté je vyndejte a nechte trochu zchladnout. Knedlíčky rozpulte, dejte na talíř, polijte rozpuštěným máslem, posypte cukrem a nakonec dozdobte kousky jahod a zakysanou smetanou.

Bramborové knedlíky se švestkami podle Jendy

Jenda považuje ovocné knedlíky za sezonní mňamku. K tzv. blbounům, tedy kynutým ovocným knedlíkům, si nikdy nenašel cestu, ale tvarohové má moc rád. „Ještě víc ale miluji bramborové, ať plněné uzeným, nebo švestkami,“ odhalil, proč si vybral právě bramborové těsto, které nadchlo porotkyni Mirku.

Jendovy švestkové knedlíky s marcipánovou peckou (z bramborového těsta)

Na bramborové těsto na knedlíky potřebujete:



600 g vařených brambor

1 špetka soli

100 g hrubé mouky

100 g polohrubé mouky

1 vejce

Z uvařených brambor, mouky, vejce a soli vypracujte těsto. Rozválejte ho a připravte si z něj čtverečky velké zhruba 7 × 7 cm.

Na náplň v podobě marcipánových pecek s mákem potřebujete:



švestky

250 g marcipánu

50 g máku

Smíchejte mletý mák s marcipánem a vytvarujte z této hmoty kuličky, které vložte do rozpůlené švestky. Švestky pak zabalte do připravených čtverečků těsta, vytvarujte knedlíky a vařte je v mírně osolené vodě, dokud nevyplavou.

Na ozdobu si připravte:



100 g perníku

50 g másla

Nastrouhaný perník osmažte na másle a nakonec s ním knedlíky posypejte.