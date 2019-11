Pan cukrář z Oderských vrchů. Pro královnu pekl vdolky a vařil marmeládu

Je v jiných zemích běžné, že se vánoční cukroví dává do mrazáku jako u nás?

Tam nemají co zamrazovat. Obrovské vánoční pečení, takové to předhánění se sousedek, které mají každá třicet druhů, ve světě neuvidíte. Týká se střední Evropy, bývalých zemí rakousko-uherské monarchie. Angličané mají vánoční puding, vánoční dort, ale cukroví nepečou. Francouzi si udělají vánoční roládu a na silvestra zbaští makronky nebo čokoládové bonbony. Němci mají vanilkové rohlíčky, ale že by tam někdo dělal spoustu něčeho dalšího, to ne. Je pravda, že u nás se zamrazuje kdeco. Přišel jsem k mamince mého přítele, bylo to uprostřed léta, a na stole cukroví. Ptal jsem se, jestli měli svatbu. Ne, povídá, to je z Vánoc. Divil jsem se: Z Vánoc? Odpověděla: A už ani nevím, z kterých.