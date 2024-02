Mocktail, adaptogen, reishi. Zdravý talíř roku 2024 zní jako z jiného světa

Lidstvo si začíná uvědomovat křehkost planety, čemuž se snaží přizpůsobit i potravinářský průmysl. Řada spotřebitelů preferuje značky potravin šetrnější k přírodě. Letos bude tento trend nejen pokračovat, ale očekává se, že bude ještě sílit oproti rokům minulým. Můžeme očekávat ekologičtější balení produktů, ale také tipy, jak neplýtvat potravinami a recyklovat zbytky do nových pokrmů. Prim budou hrát i návody na správné skladování potravin pro delší zachování čerstvosti.

Na milost se začne brát nedokonalost. Běžně neprodejná zelenina a ovoce, například atypického tvaru nebo velikosti, by měly dostat druhou šanci jako surovina do dalších výrobků. Zákazníci mají už nyní v některých řetězcích možnost koupit si „unavenější“ nebo jakostně horší ovoce a zeleninu za nižší cenu a tento trend by se měl rozšiřovat mezi více obchodníků. Zkrátka vše v duchu hesla „ani drobeček nesmí přijít nazmar“.

Kvalita nad kvantitou

Především u mladé generace, poháněné zájmem o ekologii a klimatické změny, bude klíčovým tématem omezení konzumace živočišných produktů. Živočišná produkce je totiž klimaticky a energeticky mnohem náročnější než rostlinná. Jednou z cest je nahrazení masa, vajec a mléka rostlinnými alternativami.